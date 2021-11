Di Giannantonio, en la pole de los rookies: "Me gustaría correr ya"

El italiano será uno de los cinco pilotos que debutarán en MotoGP la próxima temporada. La pasada semana, Fabio Di Giannantonio ya tuvo su primer contacto con la categoría reina en los dos días de pruebas que hubo en Jerez. El piloto romano estará en el equipo Gresini y volverá a ser compañero de Enea Bastianini, a quien ya conocía de su etapa en Moto3.

Las primeras sensaciones fueron increíbles para el rookie, que una vez que se bajó de la moto se mostró entusiasmado con la nueva aventura que le espera. Viendo la hoja de tiempos, Diggia no acabó entre los mejores, aunque el objetivo era adaptarse a la nueva moto y familiarizarse con la electrónica. Las primeras conclusiones fueron positivas.

"Estoy muy contento de haber empezado el segundo día como dejamos el primero. En la primera salida ya fui rápido, igualé el tiempo de la tarde anterior. Estoy muy contento porque significa que ya hemos aprendido algo del primer día", dijo el #49, que acabó 19º a 1,6s de la cabeza, aunque fue el mejor de los rookies.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos del debut de Fabio Di Giannantonio en MotoGP)

"Empezamos a trabajar un poco en la electrónica, que parece ser la clave en MotoGP, y para mí es todo nuevo. Intentamos entender dónde mejorar, dónde dar más o menos potencia, y todos los controles que tenemos. Mejoré las sensaciones, pero fue una pena que el día se arruinara por el viento, las condiciones eran un poco críticas. Había mucho agarre, pero también mucho viento, sobre todo en las curvas rápidas, con las alas la moto es difícil controlar. Pero en general estoy muy contento, ¡estoy pilotando una moto de MotoGP!", dijo Fabio.

El test de Jerez revitalizó al de Roma, que reveló que llegó al último Gran Premio en Valencia un poco agotado: "Sinceramente, de camino a Valencia me sentía mentalmente muy cansado. Pero ahora no quiero parar. He tocado el nuevo juguete y me gustaría continuar, tal vez hacer más pruebas o incluso una carrera, pero también es bueno tomarse un respiro para descansar el cuerpo y la mente y prepararse bien para la nueva temporada. Seguro que tendré que entrenar mucho, no mucho más que antes, pero tendré que hacerlo porque MotoGP es duro. Sin embargo, ¡estaré preparado!".

La próxima temporada estará con el equipo Gresini, con quien ya estuvo en las dos clases pequeñas: "El equipo Gresini creyó en mí desde el principio, me dio la oportunidad de llegar al campeonato del mundo, de conseguir grandes resultados en Moto3, luego en Moto2 y ahora de debutar en la categoría reina. Es algo increíble, así que estoy muy agradecido".