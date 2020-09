Alex Márquez: “Un problema con el airbag me privó de acabar más adelante”

El rookie del Repsol Honda fue 17º el pasado domingo en el Gran Premio de San Marino, a más de 22 segundos de la cabeza. Una semana después, en el mismo escenario, Alex Márquez acabó 7º, a 11.9" de Maverick Viñales. Un paso gigantesco en la dirección adecuada.

Por la mañana, en el último entrenamiento del fin de semana, el warm up, el español ya dio un aviso, logrando liderar la sesión, la primera desde que está en MotoGP, toda una inyección de moral y confianza.

“La carrera, empezando tan atrás en parrilla (17º) no ha sido fácil, sobre todo en las primeras vueltas. Pero he salido decidido a atacar desde el principio. También acabar primero en el warm up te da confianza, aunque fui el único que montó en ese entrenamiento una goma nueva, ya que tenía la elección para la carrera hecha. Pero ayuda”, explicó Alex.

Márquez ganó diez plazas en carrera, y pudieron ser más, ya que al final estuvo muy cerca de devolverle el adelantamiento a Takaaki Nakagami y ser la primera Honda en la meta.

“He podido dar un paso adelante grande y la pena es que la moto me dio una sacudida muy fuerte en las últimas vueltas y se me ha disparó el air bag del mono, de lo contrario hubiera podido acabar un poco más adelante”.

Ante todo, Alex es un piloto muy centrado y sabe que las muchas caídas registradas este domingo ayudaron a su buen resultado.

“Nuestra posición hoy no era séptimo, porque ha habido caídas, pero el top 10 si era nuestro objetivo hoy. Hay que estar en el sitio para aprovechar las oportunidades. Las caídas también forman parte de las carreras”, argumentó.

Una de las claves de la progresión reside en el test realizado el martes en este mismo circuito de Misano.

“Empezamos a trabajar más en el setup en Austria 2, pero está claro que aquí hemos dado un paso adelante con la puesta a punto. Ha ayudado el test, viendo lo que mejor se adapta y lo que no a mi forma de llevar la moto”.

“Empecé la temporada en Jerez sin haber hecho test desde Qatar en marzo, al inicio de la temporada. Durante la competición tenemos muy pocos entrenamientos y el test de este martes nos ha ayudado a entender la moto. Hemos probado cosas que ahora tenemos que confirmar en Montmeló. Pero hemos dado un paso adelante y eso es lo importante”.

Alex no pudo contener a Nakagami y Oliveira, que le pasaron en carrera.

“Con las KTM perdí un poco el contacto a mitad de carrera, me vine un pelín abajo en ese punto. Tuve que forzar mucho al principio y ellos habían cuidado gomas. Al final era rápido y podía ir mejorando mis tiempos”.

Al que sí pudo frenar fue a Andrea Dovizioso, que estuvo toda la carrera detrás del de Honda sin poder adelantarle.

“Muy contento de haber aguantado toda la carrera al líder del Mundial, nunca había ido con un piloto de esa clase detrás. Ojalá esa lucha hubiera sido por el podio, pero en cualquier caso es experiencia que gano y en este tipo de carreras es donde más se aprende”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de Alex Márquez en Misano