Alex Márquez: “Aunque ha sido un año extraño, Mir es un merecido campeón”

El hermano del seis veces campeón del mundo de MotoGP en los siete últimos años, Alex Márquez, se acercó hasta el box de Suzuki para felicitar, personalmente, al que sucede a Marc en la corona Mundial en 2020.

Alex no considera que la ausencia por lesión de Marc reste méritos a la victoria final del corredor de Suzuki.

“Es campeón del mundo y lo merece como lo han merecido todos los que han ganado el título. Es cierto que ha sido un año más extraño, más corto, con 13 carreras y no las 19 o 20 habituales. Eso significa que tienes menos variables para no ser campeón del mundo. No hemos tenido las carreras transoceánicas, en las que siempre pasan muchas cosas, carreras en mojado, y otras dificultades. Está claro que ha habido menos trabas, por si eres competitivo, poder ser campeón",comentaba a Alex

"Pero hay diferentes formas de ser campeón, quizá (Mir) no ha sido uno que ha dominado desde el principio, pero ha sabido estar siempre ahí, ha sido muy realista siempre con sus posibilidades y ha sabido sacar el máximo partido cuando lo tenía todo. Entonces, creo que es un título merecido. También creo que a él le va a dar igual lo que diga la gente, campeón merecido y ha sido el más rápido de todos”.

Crónica del GP de Valencia: Mir se proclama campeón del mundo de MotoGP en Valencia

Para Alex, que tiene un año más que el nuevo campeón, pero cumple su primera temporada en MotoGP, que un piloto de segundo año se haya convertido en campeón puede ser, sin duda, un referente.

“Es una motivación más que un referente. Cada uno tiene su camino para llegar, él lo ha hecho perfecto y es una motivación extra para los que llegamos de Moto2 y un buen referente”.

Alex sufrió el sábado una fortísima caída y salió al pista dolorido, siendo para el de Honda una carrera durísima.

“Más que dura, ha sido muy larga. No he sufrido muchísimo dolor, tomé antiinflamatorios y me sentí bien, pero no tenía sensibilidad en la mano izquierda y en las frenadas se me hacía muy difícil. No he disfrutado encima de la moto y tengo ganas de recuperarme y acabar bien en Portimao, que es lo más importante”.

“En Portimao empezamos todos de cero y ganará el más listo y capaz de adaptarse mejor y más rápido”, zanjó el chico de Cervera.

Las fotos del Gran Premio de Valencia 2020 de MotoGP