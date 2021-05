Alex Márquez: “Pensar que si llueve estaremos como el año pasado es un error”

El entonces piloto del equipo Repsol Honda aterrizó el pasado mes de octubre en Le Mans, en el que era su noveno gran premio en MotoGP, con un séptimo puesto en Misano dos carreras antes como mejor resultado, por lo que entraba en muy pocas quinielas como un candidato al podio.

De hecho, el menor de los Márquez solo pudo clasificarse 18º en parrilla para el GP de Francia, pero la lluvia que cayó minutos antes del inicio de la carrera puso todo patas arriba. El #73 protagonizó una brutal remontada, en la que era su primera experiencia sobre el asfalto mojado, cuidando los neumáticos hasta alcanzar la segunda posición, y consiguiendo así su primer podio en MotoGP.

Ahora, Alex Márquez llega como piloto del equipo satélite LCR, tras un complicado comienzo de temporada en la que acumula tres abandonos por caída en cuatro citas y es el piloto que más veces se ha ido al suelo en lo que va de año.

El pronóstico da lluvia para todo el fin de semana sobre el Circuito de Le Mans, circunstancia que lleva a pensar que el ilerdense pueda repetir su soberbia actuación de hace ocho meses.

"Pensar que si llueve estaremos como el año pasado es un error", afirma Márquez. "Tenemos más experiencia, pero cada año es diferente. Influyen muchos factores, me lo tomaré como un fin de semana más, concentrado y al cien por cien, tratar de estar en todos los libres entre los diez primeros e intentar pasar directamente a la Q2, que es el objetivo siempre”.

El piloto de Honda viene de abandonar en la última carrera en Jerez en la primera vuelta tras tocarse con Iker Lecuona.

“El año pasado venía peor aún a esta carrera. Al final, si llueve todo se abre y todo puede pasar. En seco puedo dar un paso al frente. En Jerez estuve mal, pero aquí con las ideas y la experiencia, y que tenemos algo a probar, voy a cambiar menos la moto y voy a mejorar líneas y pilotaje, que es lo que creo que me faltó en Jerez”, apunta.

En un complicado inicio de temporada para todos los pilotos de Honda, especialmente duro está siendo el del piloto del LCR.

“Lo que más me preocupa es una cosa que me pasó en Jerez. Por las mañanas íbamos bien con la goma más blanda, pero por la tarde con el duro perdía información y confianza en las curvas rápidas para seguir girando y hacer girar la moto en el paso por curva. El año pasado no me pasaba, en Qatar cambiamos unas piezas y hay que volver atrás o rechequear, pero con lo que teníamos había que hacer más y hay que mejorar. A partir de aquí, el año pasado tuvimos mejor nivel, pero desde el año pasado Ducati y Yamaha han mejorado mucho, Suzuki está a un gran nivel, la competencia aprieta y hay que dar un paso al respecto”, comenta.

En ese sentido, Honda se puso las pilas en el test oficial posterior al GP de España, donde Márquez como piloto con contrato directo con HRC probó las novedades que la marca del ala dorada desplazó.

“Cuando tienes contrato con HRC te traen todo el material y lo tienes que probar. Cuando eres un satélite te quejas de que no tienes nada para probar. Es el mix que siempre tenemos y siempre hemos dicho, encontrar el compromiso y el camino. Prefiero tener cosas a probar, que tener una moto que no cambia en todo el año. Cuando las cosas no funcionan un fin de semana se puede torcer, hay que intentar que no te afecte, entender las cosas y trabajar. Jerez se me cruzó desde el FP1 y hay que seguir trabajando, pero la respuesta es que me siento piloto oficial de Honda”, zanja.

