Pol Espargaró: “Ni el CEO de Honda me pone más presión de la que me pongo yo mismo”

El español guarda un buen recuerdo de Le Mans, donde ganó una carrera en 125cc (2010), y donde en 2014, el año de su debut en MotoGP, consiguió su mejor resultado, una cuarta posición, con la Yamaha del equipo Tech3.

Tampoco le fue mal con KTM, dado que cruzó la meta el sexto en 2019, cuando la RC16 no estaba ni mucho menos al nivel de desarrollo actual, y el año pasado hizo podio.

Seguramente no hay mejor momento que este para que el catalán se presente en una pista ‘amiga’, habida cuenta de la urgencia que tiene en darle la vuelta a una situación que comienza a ser incómoda para él.

A las puertas de la quinta parada del calendario, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) ocupa la 14ª posición de la tabla, con solo 17 puntos en su casillero y la octava plaza lograda en su estreno oficial con Honda, en Qatar, como mejor resultado.

Un bagaje muy por debajo si tenemos en cuenta las buenas sensaciones que aseguró haber tenido durante la pretemporada, en la que incluso llegó a ser etiquetado de favorito a imponerse en las primeras carreras del año.

Pasan los días y la presión aumenta, sobre todo la que él mismo se impone.

“No hay nadie en este mundo, ni el propio CEO de Honda, que me ponga más presión de la que yo mismo me pongo encima. No creo que él desee tanto como yo que mis resultados mejoren. Soy muy consciente del equipo en el que estoy y lo que la marca quiere que consigamos. Nos contratan para ganar carreras, pero a veces las cosas no salen, sea por cosa de los pilotos o de la máquina”, convino Espargaró este jueves, cuando se le preguntó por las exigencias de la marca del ala dorada con vistas a este Gran Premio de Francia.

Le Mans le trae buenos recuerdos a Polyccio, por más que él no cree en un punto de inflexión a partir del cual sus sensaciones, y por extensión, resultados, mejores de forma repentina.

“He ganado carreras aquí, y he hecho mis mejores carreras en Yamaha (cuarto) y en KTM, cuando la moto no iba bien. Este circuito es mágico para mí. Pero no soy de los que piensan que hay un punto de inflexión. No creo que un fin de semana me vaya bien, y que a partir de entonces todo se arregle. Todo forma parte de un proceso progresivo”, remachó Espargaró.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

