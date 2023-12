Alex Márquez quiere "aprovechar" la llegada de Marc a Gresini

Los hermanos Márquez serán compañeros de equipo en MotoGP en la temporada 2024 después de que Marc decidiera abandonar Honda tras una crisis de resultados un año antes de concluir su contrato para pasar a unirse a Gresini y pilotar una Ducati.

La última vez que ambos corrieron juntos como compañeros de equipo fue en el Gran Premio de España de 2020 en Honda, antes de que Marc Márquez se rompiera gravemente el brazo en una caída y se perdiera el resto de la temporada, mientras que Alex Márquez pasó a LCR en 2021.

Marc Márquez hizo un gran debut con la Ducati GP23 en los test de Cheste en Valencia del mes pasado, con un cuarto puesto en la general antes de pasar por el quirófano por un problema de síndrome compartimental que le había lastrado en la segunda mitad de la temporada.

Álex Márquez, que logró dos victorias al sprint en 2023, asegura que tiene que aprovechar la ventaja de volver a tener a Marc a su lado en el garaje, ya que "aumentará el nivel del equipo".

"Fue bonito", dijo cuando se le preguntó cómo era volver a ser compañeros de equipo. "Estábamos muy concentrados en nuestro lado. El tiempo en pista [en los test] fue muy corto, así que no hubo tiempo para comprobar cosas".

"Pero como dije cuando anunciaron su llegada, creo que será algo que aumentará el nivel del equipo y tengo que aprovecharlo. Personalmente tengo una oportunidad muy buena para mejorar y crecer como piloto".

Foto de: Dorna Marc Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez asegura que el paso de la GP22 a la GP23 se notó en el test, sobre todo por el cambio en la entrega de potencia, algo que dice que todavía tiene que asimilar.

"Sí, quiero decir que es un paso adelante en comparación con nuestra moto", dijo haciendo referencia a la Ducati 2023 con la que Pecco Bagnaia ganó el campeonato.

"No tuvimos un día fácil porque las condiciones no eran fáciles. Con el viento y todo eso, no era realmente fácil entenderlo todo. Hicimos una tanda con la GP22 y más tarde cambiamos y probamos la GP23, y las cosas fueron mejor".

"Aún así, tengo que adaptar mi estilo de pilotaje a esa moto porque la entrega de potencia es un poco diferente. Pero aparte de eso, la nueva aerodinámica fue mejor para mi sensación en la parte delantera y es algo interesante para el futuro", concluyó el piloto español.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!