Para Yamaha, "VR46 es la primera opción" como su equipo satélite

La temporada 2023 de Yamaha ha sido de todo menos satisfactoria, empezando por el adiós del equipo satélite (RNF, que se ha pasado a Aprilia) y terminando por la falta de victorias.

Desde luego, no es lo que se espera de un coloso como el de Iwata, que en varias ocasiones también ha sufrido para entrar en el top 10. El último título mundial data de 2021 con Fabio Quartararo, una historia muy reciente que Yamaha está decidida a revivir.

Las grandes dificultades de 2023 supusieron un punto de inflexión para el equipo, que decidió cambiar de rumbo. Los cambios introducidos con el paso del tiempo han servido de poco para convencer a la punta de lanza, Fabio Quartararo, que en varias ocasiones ha reiterado el poco tiempo que Yamaha tenía para convencerle para que se quedara más allá de 2024.

Massimo Meregalli, director del equipo Yamaha, ha hecho balance de la temporada 2023 en una entrevista con los compañeros de GPOne, en la que ha abordado varios temas, desde el tema de Quartararo hasta el deseo de volver a lo más alto y el apoyo de un equipo satélite que quieren recuperar en poco tiempo.

"Sin duda ha sido la peor temporada desde que estoy en MotoGP, también fue muy larga porque tuvimos las sprints y fue mala en resultados. Desgraciadamente sabíamos desde el principio que la situación iba a ser difícil y, en un momento dado, lo único que intentamos hacer dentro del equipo fue no recriminarnos nada, sino intentar optimizar al máximo lo que teníamos, aunque ya lo habíamos hecho el año anterior", explicó el jefe de equipo de Yamaha.

Quartararo se proclamó campeón del mundo con Yamaha hace varios años y ahora la estructura intenta volver a la senda del éxito: "En 2021 habíamos empezado fuertes y los rivales aún tenían motos nuevas por arreglar, luego sufrimos en la segunda mitad de la temporada. Pudimos esconder nuestras debilidades en los dos últimos años porque los demás tuvieron problemas al principio. Pero este año todo el mundo empezó fuerte, con motos competitivas, y evidentemente nos dimos de bruces con la realidad".

Meregalli no oculta la delicada situación de la estructura y la dificultad para encontrar un equilibrio. Sin embargo, llegó un soplo de aire fresco en la segunda mitad de año, ya que Quartararo logró tres podios (en Austin, Buddh y Mandalika) y un tercer puesto en la sprint de Assen.

"Afortunadamente llegaron algunos podios y nos dieron motivación. Personalmente, me pesaba mucho salir de casa pensando que, a menos que ocurriera algo raro, sería otro finde difícil".

"Pero al final de esta temporada, empezamos a probar algo nuevo para la próxima", dice Meregalli, que afirma haber escuchado a Quartararo, que pedía a Yamaha que se atreviera. "Nos arriesgamos porque Yamaha no estaba acostumbrada a dar a los pilotos algo nuevo que aún no había sido probado por los probadores. No teníamos nada que perder e intentamos anticipar algo".

"Al final ha habido alguna mejora en las últimas carreras. Ahora espero empezar en Sepang un poco por delante de cómo acabamos en Valencia".

Precisamente los test de Sepang serán importantes para entender qué dirección ha tomado el desarrollo y qué mejoras tendrá la M1: "Seguro que no habrá cambios. Ya sé que allí no veremos la M1 definitiva, pero espero que sea mucho más competitiva. Las concesiones nos permitirán trabajar durante el año en todos los aspectos. Ciertamente tendremos una evolución para la aerodinámica y espero lo mismo en el lado del motor. También habrá novedades en el chasis".

Más sobre Yamaha: MotoGP Yamaha le arrebata a Ducati uno de sus ingenieros de primer nivel

La casa de Iwata aprovechará las concesiones y podrá explotarlas durante la temporada para volver a lo más alto. Eso también será importante para convencer a Quartararo de que se quede en Yamaha: "Incluso para él fue difícil digerir el hecho de no empezar a ganar, pero al final entendió que había que aprovechar las oportunidades y seguir trabajando. Me quito el sombrero ante Fabio porque nunca se echó atrás a pesar de tener un paquete que no le permitía dar lo que quería".

"Fabio estaba muy contento con el nuevo paquete aerodinámico, fue nuestra prueba principal en Valencia", explica, entrando en detalles y aclarando también el trabajo de Marmorini, que se encargó de concentrarse en el motor: "Los japoneses son siempre un poco conservadores, aún no hemos conseguido distorsionarlos del todo, pero es significativo que haya este tipo de unión, como el hecho de que hayamos desarrollado la aerodinámica en Italia: son los frutos de ese cambio de mentalidad que pedía Fabio".

Por lo tanto, 2024 también será crucial en términos de mercado para intentar retener a Quartararo. Pero no sólo eso. La idea de Yamaha es volver a tener un equipo satélite, y Meregalli confirma las conversaciones con Uccio para ser el relevo de Ducati en VR46 a partir de 2025.

"Es uno de nuestros objetivos y su gestión será diferente a la que teníamos en el pasado, cuando nos limitábamos a suministrar las motos. La idea que tenemos ahora es tener una sinergia directa con el equipo satélite para trabajar unidos. Sin duda, el primer equipo que elegiríamos sería el de Valentino Rossi, es embajador de Yamaha y nuestra relación es bien conocida", concluyó.