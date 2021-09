Aleix Espargaró: “Ganar es muy difícil, pero por qué no hacerlo aquí”

Alcañiz.- “Lo bueno de haber logrado el podio es que ya no me preguntaréis más cuándo lo iba a conseguir. Ahora me preguntaréis cuándo llegará la primera victoria”, dijo Aleix Espargaró tras conseguir el primer cajón para la marca de Noale en la era MotoGP y tras cinco años de duro trabajo en el proyecto RS-GP.

Cuándo llegará esa victoria es la pregunta. Si puede será en Aragón, un circuito que se le da bien a Aleix, donde logró su primer podio en 2014 con la Forward Yamaha y donde este viernes fue el segundo más rápido con un ritmo excelente.

“Sí, la primera victoria puede llegar aquí, por qué no. Ganar es muy difícil, se tienen que juntar muchos factores, pero por qué no. Estamos haciendo bien las cosas, estamos trabajando muy bien y el nivel de todos los pilotos es muy parecido excepto Fabio (Quartararo), que está un paso por encima del resto. Fabio lleva muchos días diciendo que esta no es su pista favorita y aunque ha sido competitivo hoy no ha sido muy superior al resto. Así que puede pasar de todo, hemos hecho un buen primer día y, repito: por qué no”, explicó el mayor de los hermanos Espargaró.

Por primera vez Maverick Viñales acompañó a Aleix en el box de Aprilia, terminando ambos separados al final por 8 décimas.

“Yo creo que ha sido muy competitivo, me han dicho que se ha quedado muy lejos, a ocho décimas, pero en mi opinión no veo que sea así, creo que ha sido muy competitivo. Hay que tener en cuenta que se ha perdido dos o tres carreras y eso, de entrada, siempre es un hándicap. El nivel de la competitividad es muy alto y en el momento en que pierdes un poco el tren es muy difícil volver a ser rápido. Después de todo lo que pasó, con el cambio de equipo, de moto y de técnicos, subirse a la moto después de solo dos días de test e ir rápido es difícil”, valoró de su nuevo vecino de taller.

Aleix advirtió que no iba a ser fácil para Maverick ser rápido desde el principio y que necesitará una fase de adaptación.

“Y hay una cosa muy clara, y no me quiero colgar medallas, pero la Aprilia a día de hoy no es la Yamaha, ni la Ducati, ni la Honda. Es una moto que funciona muy bien, con la que se están haciendo las cosas bien hechas, pero no es una moto ganadora, necesitará un tiempo para entenderla y poder ir al límite como consigo ir yo para ser competitivo”.

En cualquier caso, Aleix celebró la presencia de Mack como un gran estimulo.

“Sin duda, para mí es muy importante tener con quién compararme, ver vídeos donde poder mejorar. Maverick ya incluso hoy hacía algunas cosas mejor que yo, en el cambio de dirección de la curva 1 a la 2 aguantaba un poco más el gas y cambiaba de segunda a tercera un poco mejor que yo. Siempre se puede aprender de un piloto tan bueno. En el box percibes la ilusión de tener a dos pilotos con los que creen que pueden hacer grandes cosas, la verdad es que estamos en un momento muy bueno en Aprilia”.

Por último, el de Granollers valoró también la aportación de un piloto que se acaba de bajar de una moto como la M1.

“La Yamaha es la moto líder del campeonato con casi tres carreras de ventaja, y algo bueno tiene que tener. Eso es lo que yo intento sacarle a Maverick continuamente, preguntándole mucho y entendiendo dónde podemos mejorar. Todo lo que podamos aprender de Maverick y su información sobre Yamaha nos puede ayudar mucho. Necesita un poco de tiempo para acabar de entender la moto, pero nos ha comparado ya algunas diferencias. Hablamos mucho y es muy interesante”, zanjó el catalán.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos del GP de Aragón 2021 de MotoGP)