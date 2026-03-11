Cómo ha vivido Lotterer la creación de Genesis WEC y qué espera del proyecto

Crear un nuevo programa de automovilismo es, para un piloto, algo así como la cumbre de su trabajo, y a menudo una tarea ingrata. Con frecuencia, son los sucesores quienes cosechan los verdaderos frutos del duro trabajo de creación. Sin embargo, es una misión para la que solo unos pocos pilotos están preparados, tanto por su carácter como por sus conocimientos técnicos.

Andre Lotterer fue elegido para impulsar, precisamente, este proceso, para el proyecto LMDh de Genesis. Para el tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, el cambio al proyecto Hypercar del grupo Hyundai bajo la bandera de Genesis supuso un paso hacia un terreno completamente desconocido.

En su carrera deportiva hasta la fecha, tanto en Europa como en Japón, el belga se ha integrado principalmente en coches ya perfectamente engrasadas. El proyecto Genesis, que comenzó literalmente desde cero, supuso para el legendario corredor de 44 años un reto que no había experimentado en más de dos décadas como deportista profesional.

"Hasta ahora, siempre me he incorporado a proyectos ya en marcha", reflexiona Lotterer en una entrevista con Motorsport-Total.com. "Incluso en el programa de Fórmula E con Porsche o en el regreso a Le Mans con el 963 en 2023, la base era diferente".

«"En Weissach se recurrió a un equipo extremadamente experimentado. Eran personas del programa GT o de Manthey, que sabían exactamente cómo encajaban las piezas desde hacía años. Era nuevo, pero no tan radicalmente nuevo como aquí".

Porque Genesis empezó realmente de cero en 2024, con la excepción de las estructuras del equipo Idec Sport, que aún estaban diseñadas para proyectos LMP2. En diciembre de 2024, Lotterer fue anunciado junto a Pipo Derani como piloto de desarrollo para el GMR-001. Fue un comienzo en frío para todos los involucrados.

Creatividad en lugar de rutina

Lotterer describe este proceso de crear un equipo casi desde cero como una de las fases más creativas de su carrera. Para dotar al proyecto de la profundidad necesaria, tomó una decisión consciente: renunció a un asiento fijo para 2025 con el fin de dedicarse sin distracciones a la creación del equipo, y al desarrollo del vehículo como piloto de pruebas y desarrollo.

Solo se permitió una participación como invitado en la clase LMP2 en Le Mans, aunque aquí también intervino únicamente como suplente. En realidad, Logan Sargeant estaba previsto para Idec Sport, hasta que en febrero de 2025 abandonó repentinamente todo el proyecto y dejó libre el camino para Lotterer.

"Es un tipo de reto completamente diferente", explica Lotterer. "Me enorgullece estar tan involucrado y contribuir a que una idea se convierta en un equipo de carreras. Uno se identifica mucho más con el resultado cuando ve crecer los frutos de su propio trabajo desde el primer tornillo".

Para ello, el veterano tuvo que hacer gala de una virtud que normalmente es secundaria en el cockpit: la paciencia. "En un equipo de fábrica consolidado, todo está disponible. Aquí, a veces había que esperar a que llegaran las piezas, porque primero había que definir las cadenas de suministro y los procesos. No todo sucede de la noche a la mañana. Hay que aprender a lidiar con este ritmo y, al mismo tiempo, consolidar la colaboración humana".

Cortos canales de comunicación en el cosmos 'Magma'

Aunque el gigantesco grupo Hyundai, uno de los llamados 'jaebeols' de Corea del Sur, puede parecer desde fuera un petrolero inmóvil, Lotterer describe la estructura dentro del equipo de carreras como sorprendentemente ágil. Con el jefe del equipo, Cyril Abiteboul, y el director deportivo, Gabriele Tarquini, tiene interlocutores que mantienen una política de puertas abiertas.

"Aquí no hay juegos, ni luchas internas", subraya Lotterer. "El equipo aún es pequeño, dinámico y sincero. Eso es una gran ventaja en la fase de desarrollo". Especialmente interesante es la línea directa con la cúpula del grupo a través de Luc Donckerwolke, director creativo. Donckerwolke, que ha sido el gurú del diseño detrás de marcas como Bentley o Lamborghini, es la fuerza impulsora detrás de la línea de rendimiento 'Magma' de Genesis.

"Luc tiene una presencia muy marcada y una línea directa con la cúpula directiva", destaca Lotterer. "Nos sentimos parte importante de un nuevo capítulo. Nos hacen sentir que hemos sido elegidos para inyectar una nueva dosis de adrenalina a todo el grupo".

De la fragilidad del LMP1 a la robustez del hiperdeportivo

Un aspecto especialmente fascinante es la madurez tecnológica de la actual generación de vehículos. La comparación con la fase final altamente compleja de los sistemas híbridos LMP1 es clara: "Recuerdo mi último año en Audi [2016]. El coche era tan radical y complejo desde el punto de vista tecnológico que, en realidad, nunca se alcanzó una estabilidad real".

En aquel entonces, se luchaba contra fallos del sistema en casi todas las carreras . Al final, la clase LMP1 sucumbió a los enormes costes de este enfoque, al límite de manera absoluta. Hoy en día, la realidad es diferente. "Los Hypercars son increíblemente fiables desde su primera puesta en marcha. La tecnología sigue siendo de alta gama, pero en comparación es algo más sencilla y robusta".

Esto permite al equipo completar una carga de trabajo en los test que habría sido impensable en la era LMP1. Mientras que los LMP1 solían necesitar dos años de preparación, la mayoría de los LMDh debutaron con solo un año. El GMR-001 solo tuvo siete meses y medio desde su lanzamiento hasta su primera carrera prevista. Debido a la cancelación de Qatar, ahora son ocho meses y medio.

Tarquini, un remanso de paz en el muro de boxes

Gabriele Tarquini también aportará el componente humano en el futuro. La leyenda italiana de los turismos y Lotterer tienen caracteres similares y han tenido carreras deportivas paralelas, pero nunca han competido entre sí. No obstante, el respeto mutuo es grande.

"Nunca hemos competido entre nosotros, pero es genial tenerlo en el equipo", afirma Lotterer. El papel de Tarquini será especialmente importante durante los fines de semana de carrera. "Tiene una experiencia increíble y entiende perfectamente la mentalidad de un piloto. Es el nexo que nos dará la tranquilidad necesaria cuando las cosas se pongan serias en la primera carrera. Y tiene historias realmente interesantes que contar".

Con esta mezcla de meticulosidad técnica y una buena dosis de optimismo, Lotterer afronta la nueva temporada con Genesis, listo para cosechar los primeros frutos de un trabajo que comenzó mucho antes de la primera bandera verde.