Así es la nueva labor de Tarquini, icono de los turismos, con Genesis en el WEC

Cuando tuvo lugar la presentación oficial del proyecto en las 24 Horas de Le Mans, muchos se preguntaron por qué Genesis Magma Racing había confiado el papel de Director Deportivo a Gabriele Tarquini, más conocido por sus hazañas en Fórmula 1 y turismos que en el ámbito de la Resistencia.

En realidad, el legendario 'Jabalí Salvaje', como se le conoce, también ha saboreado las carreras de resistencia en su larga y excelente carrera deportiva. Pero, en general, es la vasta experiencia que ha adquirido en todo tipo de campos lo que le confiere las habilidades en las que se puede confiar, para una aventura totalmente nueva como la emprendida por el grupo Hyundai Motorsport.

Cyril Abiteboul lo eligió a propósito, precisamente porque confía en él y conoce las cualidades humanas que distinguen al piloto nacido en Abruzzo, tanto para mover los hilos de las relaciones entre los miembros del equipo como en las relaciones políticas durante las carreras.

"Hasta ahora, mi experiencia se ha centrado sobre todo en carreras cortas, pero el espíritu competitivo no cambia: sólo hay que adaptarlo a distancias más largas. Un piloto quiere lo mismo, tanto si corre 30 minutos como seis horas", explicó Tarquini.

Gabriele Tarquini, Director Deportivo de Genesis Magma Racing Fotos de: Genesis

"Gracias a mi experiencia, sé lo que necesitan nuestros pilotos durante un fin de semana de carreras, qué información necesitan y cuándo, y cómo gestionar un programa para asegurarme de que puedo hacer bien mi trabajo. Mi vasta experiencia ayudará, sin duda, a crear armonía entre las necesidades del equipo y las de los pilotos, y también un objetivo claro cuando estén al volante".

Desde hace más de un año, el campeón se ha sumergido de cabeza en los libros reglamentos, para estudiar con calma cada coma de lo que le espera en el Mundial de Resistencia, en la categoría Hypercar, donde los GMR-001 de Pipo Derani, André Lotterer, Mathys Jaubert y Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin y Dani Juncadella se enfrentarán a un duro desafío a partir del próximo mes de marzo.

Mientras tanto, las largas y exigentes sesiones de test para homologar el Oreca coreano con chasis LMDh fueron una carrera contra el crono en el sentido más estricto de la palabra, ya que el programa no empezó hasta agosto. Y aquí, el director deportivo tuvo mucho trabajo...

"Durante las pruebas, junto con el ingeniero jefe y el director del equipo, organizo todas las actividades en la pista, incluidos los planes de carrera y las rotaciones de los pilotos, para garantizar un uso eficaz del tiempo de que disponemos. Confirmo el programa y el organigrama de cada piloto, asegurando una relación clara entre el equipo y ellos".

"En colaboración con el director del equipo y los ingenieros, también soy responsable de ayudar a perfeccionar los procedimientos de paradas en boxes, las rutinas de cambio de piloto y las comprobaciones de seguridad, actuando como enlace entre la dirección y nuestros corredores".

Justin Taylor, ingeniero jefe; Anouck Abadie, director del equipo; Gabriele Tarquini, director deportivo, Genesis Magma Racing. Fotos de: Genesis

Dentro de unos meses empieza el fuego real en Qatar: allí no sólo sabremos cómo se las gastará Genesis contra rivales feroces como Ferrari, Toyota, Cadillac, etc., sino también un Tarquini dispuesto a hacer kilómetros entre los boxes y las oficinas de la organización. Un papel que acaba de asumir, pero ya con extrema profesionalidad e incluso curiosidad.

"Supervisaré todas las sesiones deportivas de un fin de semana de carreras, trabajando en la estrategia con el resto del equipo, pero también coordinando los horarios de los pilotos para los diferentes compromisos que tendrán en la pista", detalló.

"El director deportivo también es el representante del equipo en las sesiones informativas oficiales y en la aclaración de cualquier reglamento. Para cualquier incidente, seré yo quien se encargue de la investigación y las sanciones, manteniendo la comunicación con Dirección de Carrera y los comisarios, y proporcionando apoyo con imágenes de vídeo y datos, así como presentando o respondiendo a cualquier reclamación cuando sea necesario", cerró.