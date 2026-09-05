Espantoso accidente en el Sacacorchos de Laguna Seca

A los espectadores del fin de semana de IndyCar en el WeatherTech Raceway Laguna Seca se les heló la sangre en las venas este sábado. En la primera carrera del Porsche Sprint Challenge USA West, Manuel Gil Del Real se estrelló sin frenar en el «Sacacorchos» contra las pilas de neumáticos, que lo lanzaron por los aires dando varias vueltas de campana por encima de la valla hasta acabar en la vegetación.

El piloto estadounidense se encontraba consciente tras el accidente. Fue trasladado en helicóptero al hospital. Porsche Motorsport North America envió la siguiente declaración a Motorsport.com Alemania:

"Manuel Gil Del Real, piloto del Porsche Sprint Challenge USA West, se encuentra consciente tras un incidente ocurrido en el circuito de Laguna Seca durante la carrera del sábado por la mañana. Ha sido trasladado a un hospital de Salinas, donde está siendo examinado y tratado. Se facilitará más información tan pronto como esté disponible".

Manuel Gil Del Real se define en las redes sociales como piloto a tiempo parcial y es propietario de MGR Consulting Group, empresa especializada en marketing digital. Ya ha pilotado toda una serie de vehículos de gran potencia y es un apasionado del karting.

Las imágenes son espeluznantes: toda la parte delantera del Porsche 911 Cup, incluido el eje delantero, quedó separada; las imágenes de la retransmisión en directo muestran cómo esta sale disparado por los aires a varios metros de altura. Sin embargo, la jaula de seguridad permaneció intacta, que es lo más importante.

El accidente presenta un espeluznante paralelismo con el accidente mortal de Gonzalo Rodríguez durante la prueba de CART de 1999. Él también dio una voltereta en el aire, aunque esta resultó mucho menos dramática que la salida de pista de hoy del Porsche.

En aquel entonces, sin embargo, aún no se había generalizado el uso del HANS, que evita que la cabeza salga disparada hacia delante de forma incontrolada. Rodríguez falleció a causa de una fractura de la base del cráneo, una causa de muerte típica antes de la generalización del HANS.

El famoso «Sacorchos» fue rebautizada como «Zanardi Corkscrew» o «Sacacorchos Zanardi» antes del fin de semana, en homenaje al legendario piloto fallecido este año. En 1996, alcanzó fama mundial en el Sacorchos con una legendaria maniobra de adelantamiento que se conoció como «The Pass».

Tan pronto como dispongamos de más información sobre el accidente, la publicaremos aquí.