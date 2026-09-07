Valentino Rossi aplaza sus planes de buscar el permiso para correr en Nurburgring

Valentino Rossi no competirá en la próxima doble cita de la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS), según puede confirmar Motorsport.com. En un principio, se esperaba que la leyenda italiana de MotoGP realizara el próximo fin de semana su tanda obligatoria para obtener el DMSB Permit Nordschleife (DPN), el permiso necesario para disputar las 24 Horas de Nürburgring, con los preparativos ya a pleno rendimiento de cara a su salida a pista.

La participación del 'Dottore' en la doble cita de la NLS iba a anunciarse el pasado lunes, y estaba previsto que pilotara un BMW M2 Racing para obtener su DPN A, igual que había hecho un año antes el campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen. La NLS ya se estaba preparando para la llegada de la superestrella.

Después, todo quedó en silencio, y el proyecto se puso en pausa. Ahora, se ha confirmado que Rossi no correrá en el Nordschleife ni en la doble cita ni en la ronda final de la NLS, en octubre

"La próxima carrera de Vale será la ronda del GT World Challenge Europe en Zandvoort", dijo a la edición alemana de Motorsport.com Vincent Vosse, director del equipo WRT, citando como motivo conflictos de calendario por parte del #46.

BMW M Motorsport se alineó con esta postura, en un comunicado oficial compartido con Motorsport.com: "Valentino Rossi no completará un permiso para el Nurburgring-Nordschleife este año. Aunque hubo conversaciones, el calendario de Valentino finalmente no permitió llevar a cabo el proceso del permiso".

La doble cita de la NLS coincide directamente con el Gran Premio de San Marino de MotoGP en Misano, la que históricamente ha sido su cita de casa. Como propietario del equipo VR46 en la categoría reina del motociclismo, el legendario corredor de Tavullia sigue siendo una presencia clave.

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"Las 24 Horas de Nurburgring siempre han estado en la agenda de Vale, porque es una carrera que le encanta. Pero eso no significa que vaya a ocurrir de inmediato. Lo hará cuando encaje bien en su calendario", explicó Vosse. Subrayó que no ha habido un cambio repentino de opinión: "Es cuestión de alinear todas las fechas y encajarlas en el calendario, lo que hace que la logística sea bastante compleja".

"Actualmente estamos hablando con Vale sobre su programa para el próximo año, pero ese trabajo aún sigue en marcha. Una cosa puedo prometer: veréis tanto a Valentino la próxima temporada como lo habéis visto este año".

Valentino Rossi competes with BMW in GT Photo by: Eric Le Galliot

Vosse niega fricciones con SRO

Pese a la explicación, lo tardío de la decisión ha levantado cejas. Sin embargo, parece improbable que la elección esté vinculada a las actuales disputas políticas en torno a las carreras de Nurburgring, ya que la preparación del permiso de Rossi seguiría siendo idéntica, independientemente del organismo sancionador.

Vosse y BMW también rechazaron firmemente los rumores del paddock que sugerían que los desacuerdos entre el equipo de Rossi, WRT, y SRO Motorsports Group estaban detrás de la decisión de pausar el programa del Nordschleife. Las 24 Horas de Nürburgring forman parte del Intercontinental GT Challenge (IGTC) bajo el paraguas de SRO, aunque la organización de la carrera corre a cargo de ADAC Nordrhein.

En una entrevista realizada en julio con la edición italiana de Motorsport.com, Vosse expresó su frustración por el Balance of Performance asignado a los coches de su equipo en las 12 Horas de Bathurst y las 24 Horas de Spa. El equipo hermano de BMW, Rowe Racing, se había quejado de forma similar del BoP en las 24 Horas de Nürburgring.

La situación se ha calmado desde entonces, aseguró el belga. "Nunca tuve realmente un problema con SRO. Simplemente expresé mi opinión sobre algunos asuntos", detalló Vosse. "Pero si alguien disfruta de una relación sólida con SRO, nosotros estamos sin duda entre ellos. Nuestra relación con SRO nunca fue mala. Diría que es tan buena como siempre".

Problemas de hospitality en Nurburgring

Para añadir dificultades, WRT afrontó un problema inesperado en la ronda de la GTWC Endurance Cup en Nurburgring cuando las autoridades locales ordenaron el cierre del hospitality del equipo para el sábado y el domingo, después de que ya hubiera estado operando durante dos días.

El equipo logró trasladar con éxito sus operaciones a un lounge del paddock. Vosse aclaró que este incidente no tuvo ninguna influencia en los planes de competición de Rossi: "Hemos usado este hospitality en Nurburgring en el pasado. Nos pidieron que hiciéramos una pequeña modificación, que completamos. Al final, faltaba un único sello oficial, y no se pudo contactar a tiempo con las personas pertinentes para que dieran el visto bueno", indicó.

La participación de Rossi en las 24 Horas de Nurburgring sigue abierta. Aunque obtener el permiso a principios de 2027 sigue siendo técnicamente factible, el calendario sería ajustado, dada la necesidad de tiempo de pista preparatorio al volante del BMW M4 GT3 Evo.