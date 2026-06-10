El campeón de Fórmula E ya ha estrenado el Nissan Gen4, y así le ha impresionado

Nissan no rodó en el primer test colectivo de la Fórmula E con el Gen4 en Paul Ricard en abril, pero pronto comenzaron a recuperar el tiempo perdido, y después de varias pruebas, le llegó el turno a su piloto estrella, el vigente campeón, Oliver Rowland.

El inglés probó a finales de mayo en el circuito de Monteblanco (en La Palma del Condado, Huelva) el Gen4 del fabricante japonés, el todopoderoso monoplaza con tracción a las cuatro ruedas permanente y capaz de superar los 800 CV que se estrenará la temporada que viene.

"La potencia del coche GEN4 es realmente impresionante", dijo Rowland tras la prueba. "Gran parte de esa potencia extra proviene de la parte delantera, lo cual es bastante singular y algo a lo que debemos acostumbrarnos como pilotos. El rendimiento del coche supone un gran salto con respecto al GEN3".

Rowland ha sido, probablemente sin discusión, el mejor piloto de la era Gen3 de la Fórmula E que acaba este año, por lo que el cambio a la Gen4 puede barajar el orden de la parrilla y el inglés tendrá que trabajar duramente para adaptarse antes que sus rivales.

Sin embargo, y pese a que se enfrentó a novedades para él como la dirección asistida, cree que podrá seguir a un gran nivel: "Me fui familiarizando cada vez más con el coche durante la prueba y le cogí el truco rápidamente. La dirección asistida es lo que más me costó acostumbrarme; no la he usado mucho en mi carrera. Tuve que aprender a sentir el límite del coche a través del volante, intentando optimizarlo en términos de rendimiento, potencia y estilo de conducción".

"La potencia y la carga aerodinámica son otras diferencias clave; la velocidad máxima es mayor, al igual que la velocidad en las curvas. Mucho dependerá de cómo configuremos el coche desde un punto de vista técnico, pero sin duda tuve que conducir de una manera ligeramente diferente. Aunque, para ser sincero, me resultó bastante natural intentar sacarle el máximo partido".

Pese a sus grandes resultados en la Gen3 cuando volvió a Nissan (cuarto pero con opciones hasta el final en la 2023/2024, campeón en la 2024/2025 y actualmente segundo), continuó: "Personalmente, el coche GEN3 nunca me convenció en cuanto a la frenada, así que el GEN4 me parece un paso adelante. Creo que, desde el punto de vista de la clasificación, me permitirá conducir el coche de forma similar a como lo hacía en el GEN2, lo cual es positivo para mí".

Una de las grandes incógnitas que deja el Gen4 es cómo serán las carreras, y si cambiará mucho la naturaleza actual de gestión de energía. La categoría asegura que no se perderá eso, y Rowland también lo espera: "Este tipo de carreras depende mucho de la gestión de la energía. Si la Fórmula E puede mantener las carreras tradicionales de ahorro de energía y el Modo Ataque, seguirá siendo interesante e impredecible, que es una gran parte de por qué la gente ama este campeonato".

"Realmente depende de los detalles del reglamento; el aumento de velocidad podría hacerla más parecida a las carreras tradicionales de monoplazas con menos adelantamientos, pero no creo que eso funcione en términos de espectáculo".

"Hay muchas incógnitas, aún no he seguido un coche para ver cómo se comporta, pero los neumáticos son robustos, así que no debería haber mucha degradación. Hay varios factores que quizás deban ajustarse durante las primeras carreras de la GEN4 para encontrar la fórmula adecuada y seguir ofreciendo las grandes carreras que hemos visto en los últimos años".

"Es un gran paso en la dirección correcta para la Fórmula E", concluye Rowland. "Se verá impresionante desde fuera y todos los pilotos están muy entusiasmados. Creo que le dará aún más credibilidad a la Fórmula E y los pilotos de otras categorías la respetarán aún más. Cuando comparemos los tiempos por vuelta, estoy seguro de que veremos un gran avance".

Aquí los veremos todos juntos por primera vez: Fórmula E La Fórmula E confirma su pretemporada con los todopoderosos Gen4 en el Jarama