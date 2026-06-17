Horarios del ePrix de Sanya de Fórmula E y cómo verlo

Siete años después, la Fórmula E regresa a Sanya para iniciar su gira asiática de tres carreras, y la undécima ronda del campeonato 2026 tendrá lugar este sábado 20 de junio. Apunta aquí los horarios de cada sesión, cómo verlo, historia y demás.

Este fin de semana del 16 y 17 de mayo la Fórmula E celebró su séptima cita de la temporada 2025/2026, que tendrá dos carreras, la ronda 9 y 10. Se trata del ePrix de Mónaco, que contó por segunda vez con el formato doble y por tanto una clasificación y una carrera el sábado y otra clasificación y otra carrera el domingo.

Este fin de semana del 16 y 17 de mayo la Fórmula E celebró su séptima cita de la temporada 2025/2026, que tendrá dos carreras, la ronda 9 y 10. Se trata del ePrix de Mónaco, que contó por segunda vez con el formato doble y por tanto una clasificación y una carrera el sábado y otra clasificación y otra carrera el domingo.

Horarios del ePrix de Sanya de Fórmula E 2026 en España

Sesión Día Horario FP1 Viernes 19 de junio 10:30h-11:15h FP2 Sábado 20 de junio 02:30h-03:25h Clasificación de Sanya Sábado 20 de junio 04:40h Carrera de Sanya Sábado 20 de junio 09:05h

Después de dos rondas dobles, en Berlín y Mónaco, la Fórmula E llega a China para una ronda simple, que tendrá dos sesiones de entrenamientos libres (una el viernes y otra el sábado), una clasificación y una carrera.

La clasificación del ePrix de Sanya de Fórmula E empezará el sábado a las 10:40h, pero dado que en España hay seis horas más que en China, la clasificación de Fórmula E será a las 04:40h de nuestro país, en la madrugada del viernes al sábado.

La carrera del ePrix de Sanya de Fórmula E 2026 será el sábado a las 15:05h locales, cuando en España sean las 09:05h, en México la 01:05h y en Argentina, las 04:55h.

Cómo ver en directo por la tele el ePrix de Sanya 2026 de Fórmula E

El ePrix de Fórmula E en Sanya, aunque de madrugada en España o primera hora del sábado, se podrá ver en la plataforma oficial de RTVE, RTVE Play.

Además, también se podrá ver en HBO Max o Discovery +, o mediante Eurosport 2, que además de con suscripción en la propia plataforma también tiene acceso en el paquete motor de DAZN.

El circuito de Sanya de Fórmula E

Sánya se encuentra en el extremo sur de la isla de Hainan, en China. La Fórmula E estrenará sus Gen3 (que compiten por último año) en Sanya, ya que la única visita del campeonato a esa ciudad China fue en la temporada 2018/19. En aquel entonces ganó Jean-Eric Vergne, que sigue en activo, cuando era piloto de DS Techeetah, y la pole fue para Oliver Rowland en su primera etapa en Nissan.

El circuito de Sanya para este fin de semana es bastante parecido al de 2019. Tiene 12 curvas y 2520 metros de longitud, con varios puntos de adelantamiento. Hay dos rectas muy largas entre las curvas 7 y 11, separadas por una horquilla muy cerrada de la curva 10.

Cómo llega el campeonato del mundo 2026 de Fórmula E a Sanya

Tras diez carreras en siete rondas (tres de ellas dobles), Mitch Evans lidera con Jaguar, por delante del vigente campeón Oliver Rowland, de Nissan. En equipos, es Porsche quien persigue a Jaguar.

Campeonato de pilotos de Fórmula E antes de Sanya (haz click en el enlace para ver toda la tabla)

Campeonato de equipos de Fórmula E antes de Sanya (haz click en el enlace para ver toda la tabla)

Pos Equipos Puntos 1 Jaguar 208 2 Porsche 184 3 Mahindra 146 4 Nissan 120 5 Virgin Racing 99