¡La Fórmula E se verá en abierto en España! Sigue gratis el debut de Pepe Martí

La temporada 2025/2026 de Fórmula E será la del boom del campeonato electrónico en España. A la llegada del ePrix de Madrid, que se disputará en marzo en el Circuito del Jarama, se unió el fichaje de Pepe Martí como piloto del equipo español Cupra, y ahora ha llegado la noticia definitiva: las carreras se podrán ver en abierto.

La Fórmula E ha anunciado un acuerdo con RTVE para convertirla en el broadcaster oficial en España, es decir, la dueña de los derechos de retransmisión, y las carreras se emitirán en abierto en Teledeporte o en RTVE Play. Motorsport.com ha podido saber que este acuerdo no elimina la opción previa, eso sí, de pago, que ya retransmitía las carreras: Eurosport continuará y convivirá con Teledeporte, ya que la cadena pública habitualmente no retransmitirá todas las sesiones de clasificación en España (la de este fin de semana sí, será en abierto) y las que no, se tendrán que seguir por Eurosport.

Con esto, la Fórmula E refuerza a través del ente público su deseo de aumentar su exposición en abierto, uno de los grandes hándicap que tenía el seguimiento en nuestro país, junto a la inexistencia de una carrera aquí y de un piloto español en la parrilla. Las tres casillas ya están cubiertas para la Season 12 que arranca en unos días.

El comunicado confirma que Teledeporte emitirá todas las carreras o bien en el propio canal de televisión o en RTVE Play, la plataforma digital de la televisión pública donde los aficionados podrán encontrar contenido extra. Empezando por el ePrix de Sao Paulo que este fin de semana da inicio al mundial, que no será en Teledeporte sino en RTVE Play, una plataforma que además retransmitirá la clasificación de Brasil.

En la temporada 2024/2025 que acabó el pasado julio, RTVE emitía los mejores momentos de las carreras, pero ahora se podrán ver gratuitamente todas las carreras, o por televisión o en la plataforma en ordenador, móvil o SmartTV.

"Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a RTVE y Teledeporte como nuestro socio oficial de retransmisión en España para la Temporada 12. Este nuevo acuerdo garantiza que toda la emoción de Formula E, incluido el esperado debut del Madrid E-Prix, estará disponible en abierto para millones de aficionados en todo el país. España es un mercado clave para nosotros, y esta alianza es fundamental para hacer crecer nuestra comunidad de fans y reforzar nuestro compromiso con el automovilismo eléctrico a escala global".