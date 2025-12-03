Pepe Martí se adentra en lo desconocido con ilusión: ¡arranca su nueva aventura!

La Fórmula E es de los pocos campeonatos que disputa sus temporadas entre dos años, y este fin de semana el ePrix de Sao Paulo dará el pistoletazo de salida al curso 2025/2026, que de hecho tendrá solo esta carrera antes de que enero estrene el nuevo año.

Allí viaja Pepe Martí para su debut en la categoría eléctrica, donde se enfrentará a condiciones que nunca ha vivido en su carrera. Para empezar, será la primera vez que compita en Sudamérica, evidentemente la primera en Brasil y con formatos que aún no ha experimentado.

Por ejemplo, la clasificación y la carrera son el mismo día, y la clasificación consta de dos grupos de 10 pilotos cada uno y los cuatro más rápidos se enfrentan luego cara a cara en Cuartos de Final, Semifinales y Final para formar la parrilla definitiva. Luego, en la carrera tendrá que activar dos veces el Modo Ataque (ojo, hay que pasar bien por los sensores de activación) y gestionar la energía.

En el previo del equipo CUPRA Kiro, donde tendrá a Dan Ticktum de compañero, Pepe Martí avisó de que nadie espere un resultado sorprendente. "Estoy súper emocionado por el comienzo de la temporada", dijo. "Este fin de semana será mi primera vez en Brasil, mi primera vez en São Paulo y mi primera vez corriendo en Sudamérica. Va a ser una experiencia muy interesante para mí y anticipo una curva de aprendizaje enorme al ser mi debut en la Fórmula E".

"No espero mucho del fin de semana en términos de resultados; solo busco aprender del equipo tanto como sea posible, concentrarme en la experiencia de aprendizaje y divertirme".

Por su parte Russell O'Hagan, Director del Equipo, comentó: "Estamos deseando que comience la temporada en São Paulo tras una pretemporada larga pero productiva. Desde el final de la undécima temporada, hemos dado pasos importantes para reforzarnos operativamente y nos encontramos en una posición mucho más sólida que hace 12 meses".

"Comenzaremos con buen pie, y espero ver a Dan retomar el ritmo que dejó la temporada pasada y comenzar con buen pie su campeonato. Para Pepe, esta será su primera experiencia competitiva completa en la Fórmula E, y a pesar de su fichaje a última hora, su trabajo durante los test de pretemporada y las intensas sesiones de simulación le permiten llegar bien preparado al fin de semana".

Ya sobre lo que esperan de Pepe, añadió: "Nuestros objetivos para él en Brasil y las primeras carreras de la temporada se centran en que adquiera experiencia y comprenda cómo se desarrollan las carreras de Fórmula E, y en que se mantenga concentrado en sus altibajos. Como equipo, estamos muy emocionados de empezar y sentar las bases para una temporada sólida".

Los aficionados españoles están de enhorabuena, la temporada 2025/2025 de Fórmula E se podrá ver en abierto, empezando por este fin de semana, en RTVE Play antes de que la carrera sea en Teledeporte.