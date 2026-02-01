E-Prix de Miami: DS Penske sorprendido por la lluvia

En este circuito de Fórmula 1, reducido a 2,32 km para la Fórmula E, los cronos bajan ampliamente del minuto ya desde la primera sesión de entrenamientos libres. Una particularidad señalada de inmediato por Maximilian Gunther, piloto titular de DS Penske:

"Es algo que ya conocemos en Berlín, y eso hace que todo esté aún más ajustado. Cuanto más corta es la vuelta, menores son los márgenes. El mayor desafío será poner los neumáticos en temperatura, especialmente con estas condiciones frescas, lo que complicará la clasificación. Además, los grupos solo duran diez minutos, frente a los doce del año pasado: habrá que atacar desde el primer momento".

Aun así, los dos DS E-TENSE FE25 de Taylor Barnard y Max Günther mostraron un ritmo sólido y se instalaron regularmente en el top 10. Varias visitas a boxes permitieron probar diferentes configuraciones de neumáticos de cara a la clasificación del sábado por la mañana. Al término de una sesión sin incidentes, Taylor Barnard marcó el segundo mejor tiempo, a menos de una décima de segundo de la referencia del día.

Al día siguiente, el escenario volvió a cambiar. El sol reapareció, pero las nubes siguieron siendo amenazantes. Durante los entrenamientos empezaron a caer las primeras referencias en el circuito del Hard Rock Stadium, y 19 de los 20 monoplazas se agruparon en menos de siete décimas de segundo. Al final de la sesión, el ritmo se aceleró claramente.

Foto de: Clement Luck/DPPI

Taylor Barnard golpeó fuerte al firmar el mejor tiempo (55:531), un crono impresionante logrado gracias al mejor registro en cada uno de los tres sectores, prueba de una regularidad notable. La pole position se decidiría, por tanto, en los más mínimos detalles de la preparación.

DS Penske, por milésimas

La clasificación del campeonato, que determina la composición de los grupos de clasificación, situaba a Max Günther y Taylor Barnard juntos en el segundo grupo. Con solo cuatro plazas clasificatorias para los cuartos de final, el ejercicio se presentaba delicado. Ambos pilotos de DS Penske adoptaron inicialmente un ritmo contenido, manteniéndose en el top 4 a la espera de la ventana ideal para explotar los neumáticos en una vuelta de time attack.

La tensión aumentó un punto y Taylor Barnard firmó el mejor tiempo de su grupo, que dominó sin verse amenazado. Max Günther, en cambio, se quedó fuera de los cuartos de final por… tan solo seis milésimas de segundo. En su primer duelo, Barnard falló esta vez por una milésima en la lucha por un puesto en semifinales. Finalmente tomó la salida desde la quinta posición de la parrilla, con Max Günther arrancando cinco puestos más atrás.

Para la carrera, la lluvia hizo acto de presencia a última hora. En la parrilla, los equipos ajustaron de urgencia los reglajes de suspensión, con algunos apostando por el carácter secante del asfalto. La salida se dio tras cuatro vueltas detrás del coche de seguridad; Taylor Barnard se mantuvo en el top 10, mientras que Max Günther quedó atrapado en el tráfico y perdió varias posiciones.

Foto de: Julien Delfosse / DPPI

Tras haber optado por mantener un set-up de "seco", el piloto alemán de DS Penske se vio obligado a adoptar un ritmo moderado mientras la lluvia desafiaba las previsiones y se intensificaba. Con 39 vueltas programadas, los primeros modos Attack no tardaron en redistribuir las cartas. Taylor Barnard optó entonces por la paciencia, manteniéndose en el centro del pelotón y preservando su energía para la segunda mitad de la carrera.

Cuando pasó al ataque, la mayoría de sus rivales ya habían utilizado sus comodines energéticos. El joven británico aprovechó entonces la tracción total de su DS E-TENSE FE25 bajo el modo Attack, pero no pudo hacerlo mejor que una 14.ª posición, cinco puestos por delante de Maximilian Günther.

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula E se disputará en Yeda, Arabia Saudí, con dos carreras en el programa los próximos 13 y 14 de febrero.