Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Miami

Fórmula E Miami: Victoria de Evans y doble podio de Porsche; Martí de nuevo en los puntos

Evans lleva a Jaguar a su primera victoria de la temporada en una carrera mojada y traicionera en Miami. Tras una gestión perfecta de la energía, el neozelandés resiste al final y vence al dúo Porsche Müller-Wehrlein.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 7

Antes de Miami, Jaguar era última en la clasificación, todavía con cero puntos, fruto de un inicio de campeonato marcado también por algunos episodios de mala suerte. Sin embargo, en Miami el equipo británico movió la tabla de la mejor manera posible, logrando su primer ePrix de la temporada gracias a una carrera gestionada de forma excelente por Mitch Evans, especialmente en el tramo final, cuando tuvo que resistir el asalto de los Porsche.

Tras una salida retrasada debido a la pista extremadamente deslizante por la lluvia caída en las horas previas, lo que llevó a Dirección de Carrera a conceder a los pilotos algunas vueltas para adaptarse a las condiciones del trazado, el grupo comenzó a estirarse, dejando claras diferencias de ritmo.

En unas condiciones extremadamente difíciles —ya que durante todo el fin de semana los pilotos tuvieron problemas para poner los neumáticos en temperatura, todavía más sobre una pista mojada y resbaladiza—, el neozelandés de Jaguar marcó realmente la diferencia en el último tercio de carrera, tomando el liderato y sin volver a soltarlo.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 7

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Una carrera gestionada casi bajo control, al más puro estilo Evans, porque a pocas vueltas del final los Porsche de Nico Muller, que partía desde la pole, y Pascal Wehrlein parecían realmente amenazadores, hasta el punto de pensar que podrían intentar el ataque para darle a Porsche su primer triunfo de la temporada con el equipo oficial.

Sin embargo, fue precisamente en ese momento, cuando los pilotos comenzaron a aumentar el ritmo y a encontrar las últimas décimas de rendimiento, cuando el neozelandés consiguió marcar la diferencia, abriendo hueco tras haber ahorrado energía, hasta cruzar la bandera a cuadros con tres segundos de ventaja sobre sus rivales.

Un triunfo que premia una carrera gestionada de manera excelente, con inteligencia, pero que para Evans no debe ser un punto de llegada, sino de partida: el objetivo es seguir creciendo y volver a los niveles mostrados en la parte final de la pasada temporada para pelear por el título mundial. Este es el primer paso, pero para llegar arriba es necesario encontrar constancia, y ese es el único objetivo en la mente del neozelandés.

A su espalda finaliza el dúo Porsche, formado por Müller y Wehrlein. Para el suizo, que partía desde la pole position lograda por la mañana, se trata del primer podio de la temporada, aunque queda la espina de ese pequeño extra de rendimiento que habría hecho falta en el tramo final para intentar asaltar la victoria. Con todo, el aspecto positivo es que la trayectoria es ascendente, con Müller consolidándose como una de las grandes sorpresas de este inicio de campaña, volviendo a los niveles mostrados hace dos años en ABT.

Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cierra el podio el otro piloto oficial del equipo alemán, que probablemente paga una clasificación decepcionante, en la que fue eliminado rápidamente en la fase de grupos. Partiendo más adelante, habría podido gestionar la energía de otra manera, sin verse obligado a forzar para remontar y luego intentar el ataque final. El alemán terminó a ocho segundos del vencedor, penalizado precisamente por una gestión conservadora en las últimas vueltas.

Excelente cuarta posición para Joel Eriksson con Envision, una de las sorpresas del fin de semana: pese a acabar a 12 segundos de Evans, el sueco fue uno de los protagonistas en la fase central de la carrera, luchando incluso por el podio antes de descolgarse. Le siguen Nyck de Vries y Edoardo Mortara con los dos Mahindra, firmando una sólida quinta y sexta posición que ayuda a la marca india en la clasificación.

Nick Cassidy, Citroen Racing, Zane Maloney, Lola Yamaha ABT Formula E Team Lola-Yamaha T001 and Edoardo Mortara, Mahindra Racing Mahindra M12Electro

Foto de: Mark Sutton / Getty Images

Para el suizo, la sexta plaza final es un resultado casi para enmarcar, ya que un contacto en clasificación con Sebastien Buemi no le permitió superar la fase de grupos, obligándole a trabajar duro para intentar la remontada. Curiosamente, justo detrás de él terminó su compatriota de Envision, que de hecho había salido desde la última fila tras recibir una penalización de tres posiciones por el incidente con Mortara.

Mala suerte para Antonio Felix da Costa, golpeado por detrás por Felipe Drugovich a 12 vueltas del final: mientras el piloto portugués pudo continuar, aunque con el difusor dañado, el brasileño de Andretti se vio obligado a regresar a boxes con el alerón delantero roto, cayendo al fondo del pelotón. Finalmente, Da Costa pagó los daños y cayó hasta la octava posición, a casi veinte segundos de su compañero de equipo.

Cierran el top 10 un extraordinario Pepe Martí, una vez más entre los diez primeros tras una carrera particular, y Jake Dennis, otro piloto que no brilló en clasificación pero que en carrera supo remontar para sumar un nuevo punto valioso de cara al campeonato. Jornada para olvidar para Nissan, Citroën y DS, cuyos pilotos terminaron fuera de la zona de puntos.

Resultados de la carrera del ePrix de Miami 2026

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Abandono
1 New Zealand M. Evans Jaguar 9 41

48'43.266

     25  
2 Switzerland N. Muller Porsche 51 41

+3.151

48'46.417

 3.151   18  
3 Germany P. Wehrlein Porsche 94 41

+8.827

48'52.093

 5.676   15  
4 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 41

+12.394

48'55.660

 3.567   12  
5 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 41

+16.561

48'59.827

 4.167   10  
6 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 41

+17.525

49'00.791

 0.964   8  
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 41

+17.718

49'00.984

 0.193   6  
8 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 41

+18.903

49'02.169

 1.185   4  
9
P. Martí Cupra Kiro
 3 41

+20.576

49'03.842

 1.673   2  
10 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 41

+21.102

49'04.368

 0.526   1  
11 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 41

+21.817

49'05.083

 0.715      
12 United Kingdom O. Rowland Nissan 1 41

+31.075

49'14.341

 9.258      
13 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 41

+33.315

49'16.581

 2.240      
14 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 41

+36.131

49'19.397

 2.816      
15 France J. Vergne Citroën Racing 25 41

+47.066

49'30.332

 10.935      
16 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 40

+1 Vuelta

48'47.876

 1 Vuelta      
17 France N. Nato Nissan 23 40

+1 Vuelta

49'19.817

 31.941      
18 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 40

+1 Vuelta

49'29.160

 9.343      
19 Germany M. Gunther DS Penske 7 39

+2 Vueltas

49'39.706

 1 Vuelta      
dnf United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 25

+16 Vueltas

34'02.983

 14 Vueltas     Abandono
Ver resultados

Artículo Anterior Fórmula E Miami: Muller le da a Porsche la primera pole de la temporada; Martí, 13º
Siguiente artículo E-Prix de Miami: DS Penske sorprendido por la lluvia

