Fórmula E en Tokio - Resumen y resultados - Ticktum gana sobre la bocina; Martí 8º

Tokio acoge la penúltima parada de la temporada 2026 de Fórmula E con una ronda doble, es decir, clasificación y carrera tanto el sábado como el domingo. Aquí encontrarás el resumen y resultados de la jornada del sábado, con victoria de Dan Ticktum tras haberse hecho con la pole Dennis.

Resumen de la Carrera 1 del ePrix de Tokio 2026 de Fórmula E

La primera carrera del E-Prix de Tokio dejó uno de los finales más emocionantes de la temporada. Dan Ticktum conquistó la victoria para CUPRA KIRO tras adelantar a Jake Dennis en la última vuelta, aprovechando que el piloto de Andretti se quedó sin energía cuando parecía tener el triunfo en sus manos. Nick Cassidy completó el podio después de una gran remontada, mientras que Mitch Evans, cuarto tras salir 16º, recuperó el liderato del campeonato.

La prueba estuvo marcada por la estrategia del Pit Boost y la gestión de la energía en un circuito donde adelantar resultó especialmente complicado. Dennis controló la carrera durante buena parte de la distancia, pero las diferentes estrategias y el uso del Modo Ataque comprimieron el grupo en las últimas vueltas. Ticktum recuperó el liderato en el momento decisivo y certificó la segunda victoria de su trayectoria en Fórmula E con un adelantamiento agónico sobre el británico.

En clave española, Pepe Martí volvió a sumar puntos tras una sólida remontada desde la 18ª posición de la parrilla. El piloto de CUPRA KIRO aprovechó una buena gestión de la energía y un último Modo Ataque para escalar hasta la octava plaza, mientras que el gran perjudicado del día fue Pascal Wehrlein, que abandonó tras un toque y una sanción, cediendo además el liderato del Mundial a Evans.

Resultados de la Carrera 1 del ePrix de Tokio 2026 de Fórmula E

Resumen de la clasificación 1 del ePrix de Tokio 2026 de Fórmula E

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Jack Dennis se impuso a Edoardo Mortara en la final, tras superar ambos las diferentes fases de la clasificación. En la segunda fila quedó Antonio Félix da Costa, superado por solo 74 milésimas en la segunda semifinal por Mortara, mientras que Dennis superó en la semifinal a Nico Müller, que se estrelló contra el muro, dañando así la suspensión delantera derecha.

Taylor Barnard se clasificó quinto, flanqueado por Dan Ticktum con el Cupra Kiro, derrotado por Da Costa en el último cuarto de final por una décima. Para el equipo anglo-español se trataba, en cualquier caso, de un buen resultado.

La cuarta fila estuvo compuesta íntegramente por Citroën. Jean-Eric Vergne, superado por Mortara por más de cuatro décimas, se quedó en la séptima posición, mientras que en octava posición estuvo Nick Cassidy, eliminado en el primer cuarto de final con una diferencia similar a la de su compañero de equipo

En la fase de grupos hubo sorpresas, como se esperaba, empezando por la eliminación de uno de los grandes protagonistas de este campeonato mundial y uno de los favoritos para el título, Pascal Wehrlein. De hecho, el alemán de Porsche quedó inmediatamente excluido del grupo A por unas dos décimas, por lo que se quedó con la novena posición en la parrilla.

También quedaron fuera de los duelos los dos monoplazas de Nissan, que en Tokio lucen una decoración especial para celebrar la cita en casa. Rowland tuvo que abandonar en su último intento tras chocar con las barreras con la rueda trasera izquierda, lo que dañó la suspensión.

También quedaron eliminados en el primer grupo Joel Eriksson, con el Envision, y Lucas di Grassi, que pasaba a cerrar la parrilla tras su espléndida hazaña de hace unas semanas en China. En el segundo grupo sorprendía la eliminación de Mitch Evans, que quedó solo antepenúltimo y clasificado en la decimosexta posición. También quedaron excluidos en el grupo B Max Günther con el DS, Nyck de Vries con el Mahindra, Sébastien Buemi con el otro Envision, Pepe Martí con el Cupra Kiro y Zane Maloney con el otro LOLA Yamaha.

Resultados de la clasificación 1 del ePrix de Tokio 2026 de Fórmula E