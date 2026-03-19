DS confirma su marcha de la Fórmula E y su paso al mar

DS Automobiles ha anunciado este jueves que dejará la Fórmula E al término de esta temporada, y que se pasará a la SailGP, la competición de carreras de catamaranes de vela. Actualmente en el campeonato como DS Penske, se espera que Penske vaya por su lado el próximo curso, en el estreno de la Gen4, y que el lugar de Stellantis en el mundial lo ocupe Opel.

Con DS se va una de las marcas más míticas de la Fórmula E, con 11 años de historia contando la identidad previa de Techeetah, en los que han logrado cuatro títulos (dos de pilotos con Jean-Eric Vergne y Antonio Felix da Costa y dos de constructores en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020). 18 victorias, 55 podios y 26 poles, números muy destacados que les han convertido en una referencia en la disciplina eléctrica.

Además de a SailGP, DS ha revelado que pasará al golf. En SailGP, se unirán al equipo francés presentado a principios de año, y esperan abrir ahí "un nuevo capítulo en el que la emoción se combina con la innovación, para explorar nuevas vías de desarrollo para las futuras generaciones de coches de la marca".

La experiencia de DS en la Fórmula E han contribuido a la investigación y el desarrollo de sus coches de calle, especialmente de los últimos DS N°4, DS N°7 y DS N°8, con una autonomía 100 % eléctrica. DS ha querido agradecer a las demás marcas "por su colaboración y apoyo a lo largo de este extraordinario viaje" que acabará en agosto, con el ePrix de Londres que cerrará la temporada.

«Tras 11 años de compromiso pionero en la Fórmula E, DS Automobiles ha demostrado su capacidad para transformar la competición en realidad tecnológica", declaró Xavier Peugeot, director general de DS Automobiles. "Con el fin de llevar aún más lejos la excelencia francesa, damos ahora un nuevo paso al orientar nuestra estrategia de colaboración hacia la SailGP, un laboratorio de innovación único en el que se unen el rendimiento tecnológico y la emoción".

La actual temporada de Fórmula E, que continúa este fin de semana con el ePrix de Madrid, no ha empezado de la mejor manera para DS Penske, que ocupa la penúltima plaza en el campeonato de equipos, pero tras varios episodios de mala fortuna, confían en empezar en el Jarama "con el objetivo de volver al podio y terminar esta temporada entre los equipos líderes".

Tras el anuncio de DS, un portavoz del campeonato de Fórmula E declaró: "DS Automobiles ha anunciado su retirada del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E al finalizar la temporada 12 (2025/26) como parte de la evolución de Stellantis en la categoría".

"DS Automobiles es uno de los fabricantes más laureados en la historia de la Fórmula E, siendo la primera marca en conseguir dos títulos mundiales consecutivos. Desde su incorporación a la categoría en la temporada 2, el equipo ha logrado cuatro títulos mundiales, 18 victorias y 55 podios en más de 139 carreras".

"Agradecemos a DS su contribución al campeonato y esperamos una exitosa segunda mitad de la temporada".