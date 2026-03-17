Horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E en el Jarama, cómo verlo y más

La Fórmula E llega a España! El ePrix de Madrid, segunda cita en la historia del campeonato en nuestro país, vive en el jarama su quinta ronda (sexta carrera) del curso, con la clasificación y carrera el mismo día, el sábado 21 de marzo. Apunta los horarios con Pepe Mart , cómo verlo en directo y mucho más.

Horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E 2026 en España

Sesión Día Horario Entrenamientos Libres 1 Viernes 20 de marzo 16:30-17:25h Entrenamientos Libres2 Sábado 21 de marzo 08:30h-09:25h Clasificación de Madrid Sábado 21 de marzo 10:40h Carrera de Madrid Sábado 21 de marzo 15:05h

El ePrix de Madrid no es ronda doble como la de Yeda, por lo que tendrá una sesión de entrenamientos libres el viernes, una el sábado por la mañana, y luego clasificación y carrera en el Jarama el mismo día, el sábado 21 de marzo.

El ePrix de Madrid empieza el viernes con los Libres 1 a las 16:30h, antes de la FP2 el sábado a primera hora, a las 08:30h.

La clasificación del ePrix de Madrid es el sábado 21 de marzo a las 10:40h.

La carrera del ePrix de Madrid es el sábado 21 de marzo a las 15:05h de España.

La Fórmula E nunca sabe realmente cuánto duran sus carreras, porque a veces se añaden vueltas si ha habido alguna pausa o algún elemento que haya hecho que se tuviera que gestionar menos la energía en los coches.

¡Y OJO! En la carrera de Madrid habrá Pit Boost. Es una parada en boxes que permite a los monoplazas recargar un 10% de energía cargando durante 30 segundos 600 kW. En este tipo de carreras con Pit Boost, solo hay una activación del Modo Ataque, que se puede usar dos veces en las carreras sin Pit Boost.

Luego, el domingo, el Jarama acogerá un test de rookies, de pilotos que han disputado menos de dos carreras en la categoría.

Horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E 2026 en Latam

Sesión y día Horario Entrenamientos Libres 1 (FP1) Viernes 20 de marzo 09:30h México 10:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 11:30h Venezuela y Bolivia 12:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 16:30h España Entrenamientos Libres 2 (FP2) Sábado 21 de marzo 01:30h México 02:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 03:30h Venezuela, Bolivia y Rep. Dominicana 04:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 08:30h España Clasificación Sábado 21 de marzo 06:40h México 07:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 08:40h Venezuela, Bolivia y Rep.Dominicana 09:40h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 10:40h España Carrera Sábado 21 de marzo 08:05h México 09:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 10:05h Venezuela, Bolivia y Rep. Dominicana 11:05h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 15:05h España

Cómo ver en directo e ePrix de Madrid de Fórmula E con Pepe Martí

El ePrix de Madrid de Fórmula E se podrá ver en directo tanto de manera gratuita como mediante suscripción. En RTVE Play, la plataforma de RTVE, se puede ver solo con registrarte tanto los entrenamientos como la clasificación, como la carrera, en la aplicación. De momento no está anunciado que la carrera de Fórmula E de Madrid se vaya a poder ver en Teledeporte.

En cuanto a canales de pago, Eurosport y HBO son la misma opción, o en la plataforma de Eurosport bajo suscripción, o con HBO Max. Ahí se retransmitirán los libres 1 del viernes de Madrid (16:30) y los libres 2 del sábado (08:30h), antes de la clasificación de Madrid también en HBO Max (10:40h), y de la la carrera de Fórmula E en Madrid (15:05h) en Eurosport 1 y HBO Max DAZN (sí, con suscripción en el plan de DAZN).

En Latinoamérica, el ePrix de Madrid se podrá ver en Argentina desde Claro Sports o RTVE; como en México.

El circuito del ePrix de Madrid de Fórmula E, el Jarama

El Circuito del Jarama será la sede del ePrix de Madrid de Fórmula E los próximos años, con un diseño levemente modificado con una chicane en la recta para ayudar en la regeneración de energía. El Jarama, a unos 30 km al norte de Madrid, tiene un trazado sinuoso muy entretenido para los pilotos con cambios de nivel, y se estrenó en 1967. El Jarama que usa la Fórmula E es de 3.934 km y cuenta con 14 curvas, que se recorren en el sentido de las agujas del reloj.

Además de otras muchas categorías, el Jarama fue sede del GP de España de F1 en nueve ocasiones (1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979 y 1981).

El circuito no es totalmente nuevo para la categoría, que en 2024 celebró allí sus test de pretemporada cuando la Danada impidió hacerlos en Valencia. Ahí, la pista gustó tanto a los pilotos y equipos que la categoría tuvo a los protagonistas a favor para que la Fórmula E llegara a España. Esos test de noviembre los lideraron Antonio Felix Da Costa con Porsche el primer día, Maximilian Gunther con DS el segundo día (la primera jornada completa), y Mitch Evans con Jaguar el tercero y último.

Este será el segundo ePrix de Fórmula E en España. El primero fue en Valencia 2021, como Plan B ante las carreras canceladas por las restricciones de la COVID-19. Allí ganaron el sábado Nyck de Vries con Mercedes en una histórica carrera con pifia final, y Dennis con BMW en un domingo ya más tranquilo.

Celebradas cuatro rondas (y cinco carreras, porque en Yeda fueron dos), Pascal Wehrlein lidera con Porsche, con seis puntos de ventaja sobre Edoardo Mortara (de Mahindra), con el campeón Oliver Rowland (Nissan) tercero a 19 puntos del primero. Pepe Martí es undécimo con 17 puntos, a uno del top 10.