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Fórmula E ePrix de Madrid en el Jarama

Horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E en el Jarama, cómo verlo y más

Apunta horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E 2026 en el Jarama, cómo puedes verlo en directo, qué sesiones hay, qué pilotos participan y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Los coches se alinean en la parrilla del Jarama

Los coches se alinean en la parrilla del Jarama

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

La Fórmula E llega a España! El ePrix de Madrid, segunda cita en la historia del campeonato en nuestro país, vive en el jarama su quinta ronda (sexta carrera) del curso, con la clasificación y carrera el mismo día, el sábado 21 de marzo. Apunta los horarios con Pepe Mart , cómo verlo en directo y mucho más.

Spain Horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E 2026 en España Spain

Sesión  Día Horario

Entrenamientos Libres 1 

 Viernes 20 de marzo 16:30-17:25h

Entrenamientos Libres2

 Sábado 21 de marzo 08:30h-09:25h

Clasificación de Madrid

 Sábado 21 de marzo

10:40h

Carrera de Madrid

 Sábado 21 de marzo 15:05h

El ePrix de Madrid no es ronda doble como la de Yeda, por lo que tendrá una sesión de entrenamientos libres el viernes, una el sábado por la mañana, y luego clasificación y carrera en el Jarama el mismo día, el sábado 21 de marzo.

El ePrix de Madrid empieza el viernes con los Libres 1 a las 16:30h, antes de la FP2 el sábado a primera hora, a las 08:30h.

La clasificación del ePrix de Madrid es el sábado 21 de marzo a las 10:40h.

La carrera del ePrix de Madrid es el sábado 21 de marzo a las 15:05h de España.

La Fórmula E nunca sabe realmente cuánto duran sus carreras, porque a veces se añaden vueltas si ha habido alguna pausa o algún elemento que haya hecho que se tuviera que gestionar menos la energía en los coches.

¡Y OJO! En la carrera de Madrid habrá Pit Boost. Es una parada en boxes que permite a los monoplazas recargar un 10% de energía cargando durante 30 segundos 600 kW. En este tipo de carreras con Pit Boost, solo hay una activación del Modo Ataque, que se puede usar dos veces en las carreras sin Pit Boost.

Mira también:

Luego, el domingo, el Jarama acogerá un test de rookies, de pilotos que han disputado menos de dos carreras en la categoría.

Spain Horarios del ePrix de Madrid de Fórmula E 2026 en Latam Mexico

Sesión y día Horario

Entrenamientos Libres 1 (FP1)

Viernes 20 de marzo

 

09:30h México

10:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

11:30h Venezuela y Bolivia

12:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

16:30h España

Entrenamientos Libres 2 (FP2)

Sábado 21 de marzo

01:30h México

02:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

03:30h Venezuela, Bolivia y Rep. Dominicana

04:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

08:30h España

Clasificación 

Sábado 21 de marzo

 

06:40h México

07:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

08:40h Venezuela, Bolivia y Rep.Dominicana

09:40h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

10:40h España

Carrera 

Sábado 21 de marzo

 

08:05h México

09:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

10:05h Venezuela, Bolivia y Rep. Dominicana

11:05h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

15:05h España

 

Cómo ver en directo e ePrix de Madrid de Fórmula E con Pepe Martí

El ePrix de Madrid de Fórmula E se podrá ver en directo tanto de manera gratuita como mediante suscripción. En RTVE Play, la plataforma de RTVE, se puede ver solo con registrarte tanto los entrenamientos como la clasificación, como la carrera, en la aplicación. De momento no está anunciado que la carrera de Fórmula E de Madrid se vaya a poder ver en Teledeporte.

En cuanto a canales de pago, Eurosport y HBO son la misma opción, o en la plataforma de Eurosport bajo suscripción, o con HBO Max. Ahí se retransmitirán los libres 1 del viernes de Madrid (16:30) y los libres 2 del sábado (08:30h), antes de la clasificación de Madrid también en HBO Max (10:40h), y de la la carrera de Fórmula E en Madrid (15:05h) en Eurosport 1 y HBO Max DAZN (sí, con suscripción en el plan de DAZN).

En Latinoamérica, el ePrix de Madrid se podrá ver en Argentina desde Claro Sports o RTVE; como en México.

El circuito del ePrix de Madrid de Fórmula E, el Jarama

El Circuito del Jarama será la sede del ePrix de Madrid de Fórmula E los próximos años, con un diseño levemente modificado con una chicane en la recta para ayudar en la regeneración de energía. El Jarama, a unos 30 km al norte de Madrid, tiene un trazado sinuoso muy entretenido para los pilotos con cambios de nivel, y se estrenó en 1967. El Jarama que usa la Fórmula E es de 3.934 km y cuenta con 14 curvas, que se recorren en el sentido de las agujas del reloj.

Además de otras muchas categorías, el Jarama fue sede del GP de España de F1 en nueve ocasiones (1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979 y 1981).

El circuito no es totalmente nuevo para la categoría, que en 2024 celebró allí sus test de pretemporada cuando la Danada impidió hacerlos en Valencia. Ahí, la pista gustó tanto a los pilotos y equipos que la categoría tuvo a los protagonistas a favor para que la Fórmula E llegara a España. Esos test de noviembre los lideraron Antonio Felix Da Costa con Porsche el primer día, Maximilian Gunther con DS el segundo día (la primera jornada completa), y Mitch Evans con Jaguar el tercero y último.

Este será el segundo ePrix de Fórmula E en España. El primero fue en Valencia 2021, como Plan B ante las carreras canceladas por las restricciones de la COVID-19. Allí ganaron el sábado Nyck de Vries con Mercedes en una histórica carrera con pifia final, y Dennis con BMW en un domingo ya más tranquilo.

Así está el campeonato de Fórmula E antes de Madrid

Celebradas cuatro rondas (y cinco carreras, porque en Yeda fueron dos), Pascal Wehrlein lidera con Porsche, con seis puntos de ventaja sobre Edoardo Mortara (de Mahindra), con el campeón Oliver Rowland (Nissan) tercero a 19 puntos del primero. Pepe Martí es undécimo con 17 puntos, a uno del top 10.

Pos Piloto Puntos Brazil Mexico United States Saudi Arabia Saudi Arabia Spain Germany Germany Monaco China China China Japan Japan United Kingdom United Kingdom
1 GermanyP. WehrleinPorsche 68 15/4 8/6 15/3 26/1 4/8 - - - - - - - - - - -
2 SwitzerlandE. MortaraMahindra 62 - 18/2 8/6 21/2 15/4 - - - - - - - - - - -
3 United KingdomO. RowlandNissan 49 19/2 15/3 - - 15/3 - - - - - - - - - - -
4 New ZealandN. CassidyCitroën Racing 48 15/3 25/1 - 8/6 - - - - - - - - - - - -
5 New ZealandM. EvansJaguar 47 - - 26/1 15/3 6/7 - - - - - - - - - - -
6 SwitzerlandN. MullerPorsche 45 10/5 2/9 21/2 12/4 - - - - - - - - - - - -
7 PortugalA. Felix da CostaJaguar 39 - - 4/8 10/5 25/1 - - - - - - - - - - -
8 United KingdomJ. DennisAndretti Formula E 39 25/1 11/5 1/10 2/9 - - - - - - - - - - - -
9 SwitzerlandS. BuemiVirgin Racing 37 4/8 3/17 6/7 6/7 18/2 - - - - - - - - - - -
10 SwedenJ. ErikssonVirgin Racing 18 6/7 - 12/4 - - - - - - - - - - - - -
11
P. MartíCupra Kiro
 17 - 6/7 2/9 - 9/6 - - - - - - - - - - -
12 United KingdomT. BarnardDS Penske 14 - 12/4 - 1/10 1/10 - - - - - - - - - - -
13 NetherlandsN. de VriesMahindra 12 2/9 - 10/5 - - - - - - - - - - - - -
14 United KingdomD. TicktumCupra Kiro 10 - - - - 10/5 - - - - - - - - - - -
15 FranceJ. VergneCitroën Racing 10 - 4/8 - 4/8 2/9 - - - - - - - - - - -
16 GermanyM. GuntherDS Penske 8 8/6 - - - - - - - - - - - - - - -
17 BarbadosZ. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 1 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
18 FranceN. NatoNissan 1 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
19 BrazilF. DrugovichAndretti Formula E   - - - - - - - - - - - - - - - -
20 BrazilL. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM   - - - - - - - - - - - - - - - -

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