DS Penske animó los debates en el E-Prix del Jarama

Por primera vez en su historia, tras 12 temporadas, la Fórmula E ha organizado una carrera en el circuito de Jarama. Hacía 45 años que el circuito español, situado cerca de Madrid, no acogía una prueba de un campeonato mundial. Como consecuencia lógica de la evolución del automovilismo, es la Fórmula E y sus monoplazas eléctricos —campeonato que, por cierto, nació de la iniciativa de un empresario madrileño— la que permite que este trazado vuelva a estar en el punto de mira.

Y un circuito nuevo suele ser una ventaja para los equipos más experimentados, como DS Penske. La escudería franco-estadounidense, respaldada por el equipo de DS Automobiles en lo que respecta al desarrollo del coche, ha demostrado a menudo su superioridad en pistas donde nadie había rodado antes. En este caso, es cierto que la F-E ya había tenido una sesión de pruebas el año pasado, tras las inclemencias meteorológicas que asolaron los alrededores del circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Dejando huella en los entrenamientos

Maximilian Günther (DS Penske) Foto de: DPPI

En Jarama, durante la primera sesión de entrenamientos libres, los dos DS Penske marcaron el ritmo. Maximilian Günther firmó el tercer mejor tiempo y Taylor Barnard, el quinto. La pista es larga, la que más de la temporada (3,934 km, 14 curvas), y las condiciones meteorológicas de los últimos días no favorecen el agarre. La larga recta de meta, que termina en una curva cerrada a la derecha, constituye una primera oportunidad de adelantamiento. Sin embargo, hay que esperar hasta la curva 7 para activar el modo 'Attack', punto estratégico de una carrera 'energética', en la que los coches pasan mucho tiempo a fondo y donde la regeneración es fundamental.

Un estilo que los veteranos del campeonato eléctrico dominan mejor que nadie, y aunque Taylor Barnard sea el más joven de la parrilla, puede contar con la amplia experiencia de su equipo. Las condiciones meteorológicas del día (tiempo gris y fresco, pista húmeda) hicieron que las sesiones de clasificación empezaran con calma. La vuelta rápida de referencia se marcó en la cuarta vuelta, es decir, menos de tres minutos antes del final del tiempo reglamentario. Los dos pilotos de DS Penske se encontraron, por su parte, en el grupo B.

El estado húmedo de la pista, junto con los neumáticos 'para todo tipo de clima' de los monoplazas eléctricos, hizo que el rendimiento en pista fuera muy impredecible, especialmente en este trazado, con muchas ondulaciones. Pero Max Günther salió airoso y se clasificó para los cuartos de final. Allí se encontró con el piloto francés Norman Nato, antes de verse atrapado por una pista que seguía resbaladiza. Max Günther se clasificó séptimo en la parrilla de salida, y Taylor Barnard salió en 15ª posición.

Una carrera muy trepidante

Taylor Barnard (DS Penske) Foto de: DPPI

Los pilotos tienen 23 vueltas para darlo todo, en un circuito nuevo para la disciplina. Calentar los neumáticos es todo un reto. En la salida, Max Günther se abre paso y gana una posición antes de la primera curva. En la tercera vuelta, entra en el Top 5 y marca la vuelta rápida de la carrera, 1,5 segundos más rápido que el tiempo de referencia del líder Por detrás, Taylor Barnard cumple con su trabajo y remonta poco a poco, acercándose al Top 10.

En esta carrera, los pilotos disponen de un único modo Ataque de seis minutos y deben parar una vez para recargar (el famoso Pitboost, destinado a animar la carrera, ya que los monoplazas tienen energía suficiente para completar toda la prueba). Se trata de un punto estratégico importante y, a menudo, uno de los puntos fuertes de DS Penske a la hora de determinar la táctica adecuada.

Todo se decidirá entre las vueltas 11 y 16, con Max Günther y Taylor Barnard adoptando estrategias escalonadas, siendo el piloto alemán el primero en parar. La maniobra le permite situarse virtualmente segundo en la carrera, hasta que los modos Attack vienen a electrificar la competición. En este contexto, Günther es el primero de los pilotos que ya han realizado una maniobra para activar su excedente de energía. Seis minutos que dedicará a presionar al Jaguar de António Félix da Costa. Günther establece un nuevo récord de vuelta en carrera y se coloca en cabeza.

Pero detrás de él, once pilotos aún no han activado su modo Ataque… Por lo tanto, hay que aguantar durante las seis vueltas restantes, y ceder posiciones se vuelve inevitable. La 154ª carrera de la Fórmula E —la 143.ª para DS Automobiles— termina fuera del Top 10 para los dos pilotos de DS Penske.

La próxima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula E se disputará los días 2 y 3 de mayo en Berlín (Alemania).