¡Llega España! Tu guía de la Fórmula E: reglas, formato, pilotos, carreras y más

El ePrix de Madrid será la primera vez de Fórmula E para muchos, en el circuito pero probablemente también en casa. Si no estás familiarizado con esta emocionante carrera, aquí te dejamos esta guía completa para que tengas a mano durante el fin de semana del Circuito del Jarama.

Formato del fin de semana de Fórmula E

Para empezar, se llama ePrix y no Gran Premio, siendo esa E el distintivo del campeonato ELÉCTRICO. El formato habitual de un fin de semana, y es el que se seguirá en Madrid, es una sesión de libres (FP1) el viernes por la tarde, antes de otra temprano en la mañana del sábado (FP2), de la clasificación el sábado por la mañana y la carrera el domingo por la tarde. El objetivo de hacer casi todo en un mismo día es reducir aún más el impacto medioambiental y a su vez tener un día plagado de emociones.

Cuando el ePrix es doble, la FP1 es el viernes (o el jueves, en el caso de Yeda) por la tarde, antes del sábado FP2 por la mañana, clasificación 1 y carrera 1, y el domingo FP3, clasificación 2 y carrera 2 (en Yeda las carreras son viernes y sábado).

Los entrenamientos libres en Fórmula E duran 55 minutos. La clasificación suele durar un poco más de una hora, y las carreras de Fórmula E, aunque depende de cómo transcurran (si hay banderas rojas, etc), algo menos de una hora.

La carrera de Madrid será a 23 vueltas,

Cómo es la clasificación en Fórmula E

La clasificación de la Fórmula E sigue un formato original: los 20 pilotos quedan divididos en dos grupos y los 10 pilotos de cada grupo se enfrentan durante 10 minutos con libertad de número de vueltas hasta que acaben los minutos marcados. Al final de ese grupo, los cuatro pilotos más rápidos de cada grupo pasarán a la fase de enfrentamientos, llamada Duelos. Los grupos se deciden por las posiciones del campeonato: en el Grupo A van el líder, el tercero, quinto y el resto de impares, y en el Grupo B el segundo clasificado, cuarto y así sucesivamente.

Los Duelos se forman así: en Cuartos, se miden el primero del Grupo A con el cuarto del Grupo B, el segundo del Grupo A con el tercero del Grupo B, el tercero del Grupo A con el segundo del Grupo B y el cuarto del Grupo A con el primero del Grupo B.

Los Cuartos de Final, Semifinales y Final se hacen con el la tracción a las cuatro ruedas y el extra de potencia (350 kw) activados. Ahí, los pilotos se enfrentan de dos en dos, saliendo primero uno y a los pocos segundos el otro, de manera que se inicia una "persecución" que la retransmisión de la Fórmula E gestiona muy bien en cada sector calculando si el de delante se está escapando o el de detrás le recorta. Al final de la vuelta, el que haya sido más rápido pasa a la siguiente ronda.

En la Final, el piloto que se impone se lleva la pole position, el más rápido de los perdedores en semifinales saldrá 3º y el otro 4º, el más rápido de los perdedores de Cuartos de Final saldrá 5º, con el segundo más rápido de los eliminados en esa ronda 6º, el siguiente 7º y el más lento de Cuartos 8º.

Los pilotos que no pasaron a los Duelos se colocarán según su grupo: los pilotos que estuvieran en el grupo del autor de la pole ocuparán las posiciones impares (9º, 11º, 13º, 15º, 17º y 19º), mientras que los que compartían grupo con el piloto que queda segundo tras la final ocupan las posiciones pares (10º, 12º, 14º, 16º, 18º y 20º).

La clasificación de la Fórmula E se celebra el sábado, horas antes de la carrera cuando son rondas simples, como en Madrid (será el sábado 21 de marzo a las 10:40h), y cuando son fines de semana dobles, como el anterior en Yeda, hay clasificación tanto el sábado para la primera carrera como el domingo para la segunda carrera.

¿Qué es el Modo de Ataque en las carreras de Fórmula E?

Una de las grandes peculiaridades de las carreras de Fórmula E es el Modo Ataque. Se trata de un punto en el circuito en el que los pilotos tienen que pasar por una zona de activación, situado en el exterior de una curva concreta, y después de perder tiempo haciendo esa trazada gozan de un impulso de potencia de 50 kW (hasta los 350 kW) y activando el modo de tracción a las cuatro ruedas.

Detalle de la zona en la pista para el Modo Ataque Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Generalmente es obligatorio usar dos veces el Modo Ataque, con un tiempo total que suele ser de 8 minutos por carrera y que los pilotos deciden cómo dividir (por ejemplo, en 4 minutos y 4 minutos, en 3 y 5, etc). ¡Pero ojo! En las carreras con Pit Boost, como la de Madrid, habrá SOLO UNA ACTIVACIÓN DEL MODO ATAQUE, de seis minutos.

¿Qué es el Pit Boost en las carreras de Fórmula E?

El Pit Boost son paradas obligatorias en algunas carreras de Fórmula E, donde los pilotos entran en boxes para recagar energía en sus coches. Se trata de una parada estratégica que durante 30 segundos aporta un 10% de energía en la batería del monoplaza.

El Pit Boost se hace cuando la carga de la batería de los coches está entre el 60% y el 40%, por lo que los equipos pueden usarlo en ese rango para intentar el undercut, el overcut o aprovechar un mejor momento.

Hasta ahora, el Pit Boost se usaba solo en las primeras carreras de los fines de semana dobles, pero en Madrid será la primera vez que se utilice en un fin de semana simple, en la única carrera del evento.

Pit Boost de la Formula E Foto de: FIA Formula E

Cuántos puntos se reparten en las carreras de Fórmula E

El sistema de puntuación de las carreras de Fórmula E es como el de la Fórmula 1, con 25 puntos para el ganador, 18 puntos para el segundo, 15 puntos para el tercero, 12 puntos para el cuarto, 10 puntos para el quinto, 8 puntos para el sexto, 6 puntos para el séptimo, 4 puntos para el octavo, 2 puntos para el noveno y 1 punto para el décimo, pero además hay tres puntos para el autor de la pole position y 1 punto para el autor de la vuelta rápida de carrera si acaba dentro del top 10.

*En negrita, los pilotos que cambiaron de equipo en 2026

En cursiva, los debutantes