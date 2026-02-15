Ir al contenido principal

Fórmula E ePrix de Yeda II

DS Penske esperaba algo mejor en el ePrix de Yeda de Fórmula E

El equipo franco-estadounidense mostró su lado competitivo durante la segunda carrera del E-Prix de Yeda. Taylor Barnard y Maximilian Günther mantuvieron un ritmo sólido durante toda la jornada, pero el resultado final —solo un punto— dejó una impresión agridulce.

Didier Laurent
Publicado:
Taylor Barnard, DS Penske

En el calor sofocante de este sábado de febrero, a orillas del mar Rojo, la acción comenzó con la tercera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, que duró 40 minutos. En condiciones relativamente difíciles, los dos DS E-TENSE FE25 se mantuvieron entre los 10 primeros, confirmando el prometedor estado de forma mostrado el día anterior. Los datos recopilados con la configuración de 300 kW, el modo utilizado en los grupos de la clasificación, resultaron especialmente alentadores, y Taylor Barnard incluso logró el segundo mejor tiempo global de los libres en esta configuración.

Dos horas más tarde, todavía con altas temperaturas, los dos pilotos de DS Penske se encontraron en el mismo grupo de clasificación, esta vez al comienzo de la sesión. Las condiciones eran diferentes a las del día anterior, ya que la pista había cambiado menos, y el factor de la 'pista verde' se vio mitigado por el formato corto de diez minutos.

En este complicado ejercicio, Maximilian Günther se impuso. Al marcar el segundo mejor tiempo del grupo, se clasificó para los duelos y se enfrentó al actual campeón del mundo, Oliver Rowland. Aunque fue derrotado por el piloto de Nissan, Günther consiguió la sexta posición en la parrilla. "Rowland fue más rápido, pero fue una buena vuelta. El coche es rápido y tengo buenas sensaciones", explicó el piloto alemán. Taylor Barnard, por su parte, tuvo que conformarse con la 17ª posición en la parrilla, con la perspectiva de remontar.

Maximilian Gunther, DS Penske

Maximilian Gunther, DS Penske

Foto: Jordan McKean / LAT Images vía Getty Images

Una carrera sin Pitboost, pero rica en cálculos

La carrera fue muy diferente a la del día anterior. Sin Pitboost, esta segunda carrera se basó únicamente en la gestión de la energía y el uso óptimo del modo de ataque. Los directores de carrera también redujeron la distancia en una vuelta, lo que prometía un ritmo rápido. Tras una salida sin incidentes, Max Günther optó por una estrategia cautelosa, manteniéndose deliberadamente en el medio del pelotón para conservar su energía. Taylor Barnard, por su parte, perfeccionó su estrategia a medida que avanzaba la carrera, en contacto constante con su ingeniero de pista.

En cabeza, hubo numerosos cambios de líder, mientras que el pelotón adoptó una estrategia más mesurada. Los primeros modos de ataque se activaron alrededor de la vuelta 10, pero los dos pilotos de DS Penske decidieron activar los suyos simultáneamente, iniciando una remontada coordinada en la segunda mitad de la carrera. A pesar de la potencia extra y la tracción total temporal, el tráfico limitó sus ganancias inmediatas.

Barnard, sin embargo, logró entrar en el top 10, mientras que Günther se mantuvo fuera de los puntos por el momento. A ocho vueltas del final, ambos pilotos esperaron hasta el último momento para activar su segundo modo de ataque, maximizando su rendimiento al final de la carrera. Esta estrategia dio sus frutos a Barnard, que realizó una impresionante remontada desde la 17ª hasta la 10ª posición, lo que le valió un merecido punto. Max Günther se quedó a las puertas, cruzando la línea de meta en 11ª posición, justo detrás de su compañero de equipo.

La próxima ronda del Mundial de Fórmula E tendrá lugar el 21 de marzo en el circuito del Jarama, cerca de Madrid.

