Por qué darle al menos una oportunidad al ePrix de Fórmula E en el Jarama

Más allá de aquel ePrix de Valencia en 2021 que en realidad era un Plan B ante la COVID-19, la Fórmula E llega de facto a España este fin de semana, con el ePrix de Madrid en el Circuito del Jarama. El 'sold out' técnico ya demuestra que la expectación es máxima, y no es para menos, ya que el campeonato del mundo de monoplazas eléctricos aterriza en un gran momento.

Las cinco primeras carreras las han ganado cinco pilotos distintos de cuatro equipos diferentes, y por supuesto, este primer ePrix de Madrid coincide con el primer piloto español a tiempo completo en la categoría, Pepe Martí (antes, Jaime Alguersuari, Oriol Servià y Antonio García hicieron parte de la primera temporada, la 2014/2015, y Roberto Merhi participó en alguna en la 2022/2023).

"Probablemente, y por qué no decirlo, Pepe es la razón por la que hemos agotado las entradas en Madrid", admitió Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E y director en una llamada con varios medios entre los que estaba Motorsport.com.

Cuando se le pidió a Pepe Martí 'convencer' a la gente de ir a la carrera de Madrid o verla por la tele, explicó: "En la Fórmula E hay una buenísima organización y es un campeonato que ofrece carreras muy divertidas. Y al final el tabú que hay del ruido se puede superar, no es el fin del mundo y creo que la gente puede disfrutar de la carrera. Que le den una oportunidad, que al final es un campeonato que yo desde fuera no lo conocía y cuando he entrado me lo he pasado muy bien, los equipos son fantásticos, de altísimo nivel y la gente puede venir a realmente disfrutar mucho".

Actualmente Pepe Martí es 11º en el campeonato, con 17 puntos, solo uno menos que el piloto que cierra el top 10. "Y es novato, en u año de debut", continúa Longo. "Eso solo te dice una cosa: es un piloto inteligente, porque sin duda en la Fórmula E tienes que ser ambas cosas, tienes que ser inteligente y tener unas habilidades enormes, muy buenas, que obviamente él tiene. Pero además de eso, tienes que ir adaptando esas habilidades de conducción para adaptarte a la tecnología que tienes entre manos en ese momento concreto. Y si Pepe es capaz de hacer esto en su primer año, ya indica que va a ser un piloto de primera en Fórmula E, no tengo ninguna duda".

¿Y qué opina de ello el propio Pepe Martí? Quiere quitarse, como es obvio, presión: "Querer brillar probablemente nunca traer cosas buenas si quieres ser el centro de atención, en mi caso la manera en la que la afronto es que son 25 puntos, y las siguientes carreras también, entonces no vale realmente para nada afrontar Madrid en plan 'vamos a ganar".

En un brutal ejercicio de sinceridad, que rara vez se ve en el automovilismo, declaró: "Tampoco creo que haya que subir las expectativas, tampoco hay que mentir a la audiencia. Hay que hablar de que es un nuevo circuito, obviamente hay cosas cambian de una a otra carrera. Pero hay que ser honestos y también ver que las cosas cambian de un ePrix a otro. Es un campeonato donde todo varía mucho más rápidamente, y hay que estar abierto a que las cosas cambien".

La Fórmula E disputó sus test de pretemporada 2025 en noviembre de 2024 en el Jarama, donde la categoría y los protagonistas se enamoraron de la pista, en el estreno de los Gen3 Evo, los coches de la actualidad. Por ello, Pepe Martí considera que jugar en casa no le da ventaja: "Todos conocen el circuito con este coche, y yo no, lo cual no juega tanto a mi favor. La última vez que he pilotado en el Jarama fue con un Fórmula 4, entonces hace bastante tiempo".

Sobre el Jarama en sí, Pepe Martí dijo: "A mí me parece una pista divertida, me recuerda mucho a Portimao cuando sube y baja, en algunas curvas, en una curva que se llama curva Dunlop, que sube a izquierdas, y yo recuerdo de Fórmula4 que se te sube el estómago a la garganta, y y la bajada luego es comprometida, es divertido".

La Fórmula E calcula unas 17.000 personas que irán con entrada, más 8.000 o 9.000 acreditados, para unas 25.000 personas que abarrotarán el Jarama, en su 'renacer'. Y es que el circuito que en el pasado acogió durante casi diez años la Fórmula 1, por última vez en 1981. "Es una especie de renacimiento del Jarama. A nosotros también nos gusta esa idea", dijo Longo.

Por tanto, además de la emoción de esta categoría, de la importancia de un piloto español en un equipo español (Cupra) y de tener en casa un campeonato del mundo de monoplazas de la FIA, el poder disfrutar de un trazado histórico y entretenido como el Jarama es otra de las grandes atracciones de este fin de semana.

"El director del Jarama me dijo que nunca habían visto una atracción total tan grande por un evento, que nos llena de orgullo. Nos alegra muchísimo el impacto que ha tenido tanto en la sociedad tanto madrileña como fuera, porque estimamos que habrá unas 30.000 noches de hotel que van a quedarse en la ciudad Madrid y en la Comunidad de Madrid y con un impacto económico cercano a los 100 millones de euros por un evento de un día", celebró.

Como segunda carrera en España, pero la primera de un ePrix que llega para quedarse, el ePrix de Madrid es motivo de gran celebración para un campeonato fundado por españoles. Longo admite que es difícil quedarse con esta carrera como la más importante porque todas lo son, pero concluye: "Es un gran placer, un gran honor acoger ahora un evento de Fórmula E en Madrid después de 13 años de historia del campeonato, y con ese apoyo institucional. En general, estoy súper contento. Llamarla la carrera más importante para mí, obviamente me pone en un aprieto, pero sin duda estoy súper orgulloso de estar aquí".

El Circuito del Jarama Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images