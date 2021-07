Audi explica la bandera negra de Di Grassi en Londres

Di Grassi se encontraba en la octava posición cuando la carrera entró en un segundo período de coche de seguridad por un accidente entre Antonio Félix da Costa y André Lotterer en la frenada de la curva 1.

El campeón de 2016/2017 pronto se metió en el pitlane y se detuvo brevemente frente al garaje de Audi, antes de volver a la pista increíblemente por delante del hasta entonces líder de la carrera, Stoffel Vandoorne.

La maniobra de Audi fue investigada por Dirección de carrera y di Grassi fue sancionado con un drive through, por lo que los comisarios describieron como una infracción de las reglas bajo el coche de seguridad.

Sin embargo, Audi optó por no cumplir la penalización, lo que le valió a di Grassi una bandera negra al comienzo de la última vuelta.

El piloto brasileño cruzó la línea de meta en primera posición, pero inicialmente se vio relegado a la octava plaza, y su drive through se convirtió en una penalización de tiempo. Todo esto permitió a Alex Lynn, piloto de Mahindra, conseguir su primera victoria en la Fórmula E. No obstante, horas después, se comunicó que Di Grassi queda descalificado y que Audi recibirá una multa suspendida de 50.000 euros -sólo se deben pagar 5.000 euros directamente- por no haber informado a su conductor.

Sin embargo, McNish, cuatro veces ganador de las 24 horas de Le Mans y que apareció corriendo hacia la sala de Dirección de carrera, insiste en que Audi no hizo nada malo en Londres, argumentando que no hay ninguna norma que impida a los pilotos pasar por el pitlane durante un coche de seguridad.

El escocés agregó que los comisarios consideraron que di Grassi no se detuvo lo suficiente en el box, algo que era difícil de juzgar ya que un muro de publicidad bloqueaba la visión del garaje de Audi desde la cámara situada al otro lado de la recta de salida y llegada.

"Básicamente estuvimos en una situación bastante singular aquí en Londres, ya que el pitlane es bastante corto y también el coche de seguridad fue inusualmente lento y, en realidad, era más rápido pasar por el pitlane, lo cual permite el reglamento", explicó McNish.

"Lucas se detiene y acelera para salir. Nos sorprendió bastante el tiempo que ganó, pero desgraciadamente los comisarios consideraron que no detuvo el coche lo suficiente según los estándares de una parada completa. Nosotros creemos que sí, ellos creen que no".

"Sin embargo, el drive through no es algo que se pueda apelar en esta situación, así que desafortunadamente estamos en una ocasión en la que tenemos que revisar todo el reglamento".

Cuando se le pidió que diera más detalles, McNish dijo que está convencido de que di Grassi se detuvo en el box de Audi durante el tiempo suficiente antes de volver a la carrera.

"Estamos parados aquí y ellos están mirando los datos", expuso. "Desde ese punto de vista, las cámaras que se vieron [en la televisión] están en realidad detrás del cartel, por lo que es muy difícil de ver y nuestros chicos lo estaban viendo muy claramente".

"Entendemos y conocemos muy bien el reglamento, lo acatamos y creemos en él. Sin embargo, los jueces llevan la verdad en este caso y los comisarios creen lo contrario".

McNish agregó que Audi analizará los datos del coche después de la carrera.

"No tenemos los datos del coche. Uno de los problemas de la Fórmula E es que tenemos que esperar hasta que el coche vuelva para poder descargar los datos exactos, así que lo haremos a su debido tiempo", dijo.

Por su parte, Di Grassi añadió en sus redes sociales: "Todo lo que hemos hecho hoy estaba claramente permitido por el reglamento del campeonato. Solo podíamos hacerlo si el coche de seguridad iba a una velocidad inferior a la del límite de velocidad del pitlane, de lo contrario perdería posiciones".

"Fue un movimiento audaz y arriesgado, pero apoyé plenamente a mi equipo cuando se tomó la decisión. La penalización se aplicó correctamente porque el vehículo (las ruedas sí llegaron a 0) no llegó a los 0 km/h completos DESPUÉS de que se analizaran los datos en detalle, ya que estuvo muy cerca. Solo se me informó de la penalización después de la bandera a cuadros, por radio".