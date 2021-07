Fórmula E: Lynn se lleva una salvaje carrera 2 en Londres con bandera negra

Stoffel Vandoorne salió desde la pole position y mantuvo el liderato en el inicio de la carrera hasta el primer ingreso del coche de seguridad, provocado por un incidente entre Sébastien Buemi y René Rast que le valió un Stop & Go de 10 segundos al suizo.

En el reinicio, el piloto belga de Mercedes no tuvo inconvenientes para mantener el primer lugar y contener a su compañero de equipo, Nyck de Vries, quien había ascendido al segundo puesto tras adelantar a Alex Lynn al comienzo y a Oliver Rowland cuando el de Nissan e.dams activó su primer Modo Ataque en la cuarta vuelta.

Vandoorne luego activaría su segundo Modo Ataque en el 10º giro, lo que le hizo caer detrás de De Vries, pero el holandés dejó el camino libre a su compañero de garaje para volver al primer puesto al adelantarlo en la curva 1 de la 11ª vuelta.

Mercedes parecía tener todo bajo control, pero la carrera cambió por completo al ser neutralizada nuevamente con el coche de seguridad por un incidente en la recta principal entre Antonio Félix da Costa y André Lotterer que dejó al portugués, uno de los contendientes al título, fuera de la carrera cuando se acercaba al top 10. El alemán recibió una penalización.

Luego sucedió algo insólito cuando Lucas di Grassi, bajo el coche de seguridad, tomó el liderato al pasar por el pitlane, detenerse por un instante en su box –tal como indica el reglamento– y salir delante de Vandoorne. La acción del brasileño fue puesta bajo investigación cuando la carrera se reinició a 22 minutos más una vuelta para el final.

Las sorpresas no terminarían allí, ya que al volver la bandera verde Rowland golpeó a Vandoorne al pasarse en la frenada de la curva 10, lo que terminó con las posibilidades de los dos y De Vries aprovechó para pasar de cuarto a segundo.

El de Mercedes se colocaría primero cuando Di Grassi activó su segundo Modo Ataque, pero no duraría mucho al frente, ya que tanto el de Audi como Lynn lo adelantarían en vueltas consecutivas sacando provecho del Modo Ataque en sus respectivos monoplazas.

Cono ocho minutos más una vuelta para la bandera a cuadros finalmente llegó la resolución de los comisarios sobre Di Grassi, quien recibió una penalización de drive through por no respetar las reglas del coche de seguridad, ya que el foco se puso en si realmente se detuvo por completo o no al frenar en su cajón de boxes.

El brasileño se mantuvo en la pista sin respetar la sanción, pero cuando se encontraba en el giro final recibió una bandera negra, lo que dejó entonces como ganador al Mahindra de Lynn pese a que Di Grassi recibió antes la bandera a cuadros.

El piloto británico, quien el sábado había sido tercero en la primera carrera del fin de semana, logró así su primera victoria en la Fórmula E y devolvió a Mahindra, uno de los equipos fundadores de la categoría, a lo más alto del podio.

De Vries se llevó la segunda posición para sumar su segundo podio consecutivo y con este resultado es ahora el nuevo líder del campeonato por seis puntos al frente cuando solo quedan las dos carreras de agosto en Berlín.

Con la bandera negra a Di Grassi, Mitch Evans avanzó a la tercera posición con su Jaguar, seguido de Robin Frijns, Pascal Wehrlein y Maximilian Gunther.

El séptimo lugar quedó en manos de Nick Cassidy, mientras que Sergio Sette Camara, Jake Dennis y Joel Erikkson completaron las 10 primeras posiciones.

Sam Bird, quien había iniciado la carrera como líder del campeonato, abandonó por un incidente con Norman Nato en la vuelta 27.

