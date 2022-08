Zhou se defiende: "Salir de Alpine fue la decisión correcta"

Cargar el reproductor de audio

Saltar de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 es el paso lógico en la carrera deportiva de cualquier piloto que sueña con llegar a lo más alto del automovilismo, y es algo que consiguió Guanyu Zhou, que pasó de la antesala del Gran Circo a ser uno de los miembros de la exclusiva parrilla.

Durante su paso por la F2, el chino tuvo que esperar tres años hasta cumplir con lo que había anhelado tanto tiempo, subir a una escudería de la máxima categoría. Fueron 20 podios, 5 victorias y un tercer puesto como mejor resultado en la general lo que certificó el billete de Zhou para aterrizar en Alfa Romeo como titular para el curso 2022.

Sin embargo, hasta su confirmación como piloto de Fórmula 1, surgieron muchos rumores sobre una posible llegada a Alpine en un futuro, y es que el de Shanghái pertenecía a la academia de jóvenes pilotos, como otro de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de la temporada 2023, Oscar Piastri.

Ambos rivalizaron por el campeonato en el pasado curso, pero fue el australiano quien se llevó el título con un dominio casi absoluto. No obstante, Piastri no se hizo con un asiento en el Gran Circo, mientras que Zhou optó por salir del seno de Alpine para embarcarse en una aventura que le abría otras puertas, como ocurrió en Hinwil.

En ese momento, algunos pensaron que se trataba de la decisión menos acertada para el chino, ya que se separaba de una escudería con motorista propio para ir a un equipo cliente, pero el de Alfa Romeo se defiende meses después.

El caso Piastri-Alpine ha sido el detonante para dar la razón al único piloto chino en la historia de la Fórmula 1, algo de lo que el propio Zhou ya estaba seguro: "Mis lazos con ellos [Alpine] ya se han cortado por completo".

"Todo salió bien porque mi contrato terminaba a finales de la campaña pasada, y era cosa de los dos si queríamos continuar o no, pero surgió una oportunidad en Alfa Romeo", reveló el joven de 23 años a Racer.

"El acuerdo era no seguir en Alpine, porque no veía un lugar donde pudiera estar esta temporada o la próxima", explicó Zhou. "Alfa Romeo y Alpine son marcas muy importantes, no solo en Fórmula 1, sino en general".

"Dejar Alpine no fue fácil, pero estoy feliz porque todo salió bien. Si me quedaba un año más, estaría atrapado como Oscar [Piastri]. Eso tampoco sería lo mejor para mí, así que vi la oportunidad y lo aproveché, fue una muy buena decisión", aseguró el chino.

Aún queda conocer el desenlace entre Alpine, McLaren, Oscar Piastri y Daniel Ricciardo, y es posible que se vea un intercambio de australianos entre los dos equipos, o bien que el más joven de la dupla se vista de naranja en Woking y que el veterano se marche del proyecto.

