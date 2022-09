Williams explica qué debería hacer Latifi para seguir en 2023

Cargar el reproductor de audio

Después de unos primeros meses relativamente tranquilos, el mercado de pilotos se ha agitado en las últimas semanas a raíz de que Sebastian Vettel anunciara antes del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2022 que colgaría el casco y se retiraría de la categoría al final de la temporada.

Aston Martin no tardó en actuar y pocos días después anunció el fichaje del bicampeón del mundo Fernando Alonso, que sustituiría al tetracampeón, dejando a Alpine en una complicada situación.

Los franceses anunciaron en sus redes sociales que Oscar Piastri ocuparía el asiento del español para la temporada 2023, pero el joven piloto lo desmintió en sus redes sociales y dijo que no correría junto a Alpine el próximo año.

La respuesta del australiano es interesante porque, según rumores anteriores, Williams se habría interesado por Piastri como cedido para 2023 en sustitución de Nicholas Latifi. La idea de Alpine estaba muy clara, ampliar el contrato de Alonso un año más y ceder a Piastri para que volviese al equipo tan solo un curso después.

Sin embargo, es poco probable que eso ocurra, ya que cada vez hay más sospechas de que el piloto reserva de la estructura de Enstone podría haber firmado por McLaren, donde sustituiría a Daniel Ricciardo, al que ya se le ha acabado el crédito en Woking.

En una respuesta a una pregunta de Motorsport.com, Jost Capito, director del equipo Williams, se mostró tranquilo respecto a su futura alineación: "Todavía tenemos tiempo y diferentes opciones".

"Veremos cómo se desenvuelve Latifi con el coche mejorado. Le costó más de lo que esperábamos adaptarse a las nuevas reglas y coger confianza con el coche. Quizá el punto clave llegó en el fin de semana de Silverstone".

"El año pasado lo hizo muy bien junto a George Russell, si puede recuperar esa rendimiento, no hay razón para hablar de un sustituirlo. Dicho esto, hay alternativas, también tenemos a un muy buen piloto en nuestra academia que podría dar el paso", dijo Capito en referencia a Logan Sargeant.

"Está dando pasos adelante a un ritmo muy positivo y creo que siempre me he caracterizado por dar oportunidades a los jóvenes talentos, no me gusta dejarlos en el banquillo durante demasiado tiempo", dijo Capito.

Nicholas Latifi recibió críticas tras el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, ya que su accidente desencadenó una cadena de acontecimientos que en parte le dieron su primer título a Max Verstappen, en perjuicio de un Lewis Hamilton que hasta ese momento dominaba.