Norris descarta que McLaren repita la proeza de 2021 en Monza

La temporada pasada, Daniel Ricciardo ganó y lideró un doblete de McLaren en Monza, escoltado por Norris, en gran parte gracias al accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que se dejaron mutuamente fuera de la carrera.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó si había alguna posibilidad de repetir ese tipo de hazaña, Lando Norris dijo que no y explicó que más bien podría ser lo contrario.

"Lamentablemente, no mucho", dijo. "Quiero tener algo de fe y creer un poco, pero creo que va a ser un fin de semana muy complicado para nosotros".

"Creo que ahora estamos en un punto en el que realmente entendemos los puntos fuertes y débiles del coche. Creo que ahora sabemos en qué pistas vamos a ser más fuertes o más débiles".

"Ahora tenemos que empezar a trabajar para resolver estos problemas. Y, por supuesto, va a llevar algo de tiempo, pero sabemos de qué se trata Ese es nuestro próximo trabajo. Sabemos que va a llevar tiempo, pero seguiremos presionando de ahora en adelante".

Después del GP de Bélgica, Norris dijo que el MCL36 tenía una buena velocidad en recta, pero cuestionó la eficiencia de su DRS, dejando caer que ellos no ganaban tanto tiempo como sus actuales rivales cuando lo abrían, aunque ahora parece haber cambiado su visión.

"No, eso no es cierto", dijo sobre sus anteriores comentarios. "No tenía la información necesaria. Creo que estábamos corriendo con uno de los alerones traseros más pequeños en Spa. Así que cuando tienes un alerón trasero tan pequeño y abres el DRS, no hace mucho efecto".

"Cuando me comparaba con Max, ellos tenían un alerón trasero mucho más grande, así que cuando abrían el DRS, ganaban mucha más velocidad que nosotros. Pero incluso aunque llevemos el alerón trasero más grande, son igual o más rápidos que nosotros".

"Así que eso lo hace más difícil. Pero no solo es eso (en Monza), también cómo se comporta el coche en las curvas de baja y alta velocidad. La degradación de los neumáticos la sufrimos mucho en Spa".

"Creo que podemos dar algunos pequeños pasos adelante, aprendimos mucho en Spa que quizás podamos trasladar a Monza. Pero sí, no es algo que lo vaya a cambiar todo y nos ponga varias posiciones por delante", añadió.

Norris terminó séptimo en Zandvoort el pasado fin de semana, admitiendo cierta frustración tras haber perdido una posición con Fernando Alonso, debido a la batalla que en estos momentos hay entre McLaren y Alpine por el cuarto puesto en el mundial de constructores.

"Me duele, pero al mismo tiempo estoy contento con el día de hoy. No creo que pueda quejarme mucho, creo que hemos hecho un buen trabajo y ellos sólo tuvieron un poco más de suerte. Eso forma parte de este deporte".

"Así que no hay mucho de lo que quejarse. Pero creo que hay aspectos positivos comparando mi ritmo frente al suyo. El viernes, su ritmo de carrera fue increíblemente fuerte. Incluso su ritmo de clasificación fue muy bueno, (pero) por alguna razón, no mejoraron en la Q2".

"Fernando dijo que tuvo tráfico. Creo que intentamos aprovecharnos de su eliminación en la Q2, pero cuando estás atrás, aunque sea a 10 segundos, si sale un coche de seguridad y todo se reagrupa, vuelve a ser como antes".

"Pasó a los demás, éramos mucho más rápidos que Haas y AlphaTauri y los de nuestro alrededor, por lo que rápido se quitaron de en medio, y entonces era sólo él contra nosotros. Así que sí, duele un poco haber terminado por detrás. Pero tengo que estar contento con el trabajo que he hecho", concluyó el piloto de Woking.