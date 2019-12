Cómo Williams desenmascaró el control de tracción de Benetton

La temporada de 1994 prometía ser un duelo de titanes entre el joven prometedor Michael Schumacher, en Benetton y el tricampeón Ayrton Senna, que acababa de fichar por el equipo que había dominado las dos temporadas anteriores, Williams.

Pero en las dos primeras carreras, aunque Senna logró dos poles, fue Schumacher quien ganó en ambas ocasiones tras un problema de Ayrton en Brasil y un accidente al comiendo del GP del Pacífico.

Fue precisamente durante esa última carrera cuando Senna quedó convencido de que el Benetton B194 tenía un dispositivo de control de tracción tras haber observado a los coches durante la carrera después de su abandono.

Hijo de Frank Williams y actual líder de la sección histórica del equipo, Jonathan Williams también estuvo en un equipo de F3000 llamado Madgwick en 1994, una escudería que coincidió con Benetton en el circuito de Pembrey, Gales, durante un día de pruebas privadas.

"Debió ser entre la carrera del Pacífico en Aïda, y la de Imola, cuando Ayrton observó lo que él consideraba un control de tracción. Porque JJ Lehto reemplazó a Jos Verstappen a partir de la tercera carrera", detalló Jonathan Williams en la revista MotorSport. Y esa tarde, Benetton decidió ensayar salidas en la recta del pitlane.

"Todos fuimos al muro de boxes y observamos. No voy a nombrar a nadie, solo diré que era un mecánico de Madgwick que luego triunfó en dos equipos de F1 que ganaron mundiales. Me dijo 'Mira las huellas de goma y escucha'. Me estaba enseñando una lección sobre el control de tracción".

"Con el tiempo me di cuenta de que lo que realmente me hizo sospechar fue cuando un ex empleado de Williams que en ese momento estaba en Benetton me vio y se escondió rápidamente. Dejaron de hacer esas pruebas, sabiendo que estaban siendo observados por alguien de Williams".

"Nunca antes había contado esta historia en público, pero han pasado más de veinte años y mucha gente siempre ha dicho que ese coche tenía control de tracción, así que tampoco estoy dando ninguna exclusiva, la información está muy extendida. Solo recuerdo ese día en Pembrey, cuando Benetton estaba haciendo pruebas, sin darse cuenta de que había alguien de Williams allí".

Unos días más tarde, Ayrton Senna perdió la vida en el Gran Premio de San Marino, y fue Damon Hill quien cogió la batuta de intentar frenar el título de Benetton, aunque sin éxito. A Williams le quedó el consuelo de llevarse el campeonato de constructores.

Recuerda las fotos de esa temporada 1994

Galería Lista Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 1 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher y JJ Lehto con Richard Grundy, Flavio Briatore y Jos Verstappen 2 / 25 Foto de: LAT Images Jos Verstappen, Benetton B194 Ford 3 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton 4 / 25 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Williams FW16, delante de Michael Schumacher, Benetton B194 5 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton Ford 6 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton 7 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 8 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 9 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 10 / 25 Foto de: LAT Images Johnny Herbert, Benetton B194 Ford 11 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton 12 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, tras un accidente 13 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Nigel Mansell, Williams FW16B Renault, por delante de Michael Schumacher, Benetton B194 Ford y Damon Hill, Williams FW16B Renault 14 / 25 Foto de: LAT Images Damon Hill, Williams FW16B Renault bloquea neumáticos al evitar tocarse con Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 15 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 16 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford delante de Damon Hill, Nigel Mansell, Williams FW16B Renault 17 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher,Benetton B194 Ford 18 / 25 Foto de: LAT Images Départ : Michael Schumacher, Benetton B194 Ford delante de Damon Hill y Nigel Mansell, Williams FW16B Renault 19 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 20 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, Damon Hill, Williams FW16B Renault 21 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford delante de Damon Hill, Williams FW16B Renault 22 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford tras un accidente 23 / 25 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford tras un accidente 24 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton, celebra su título 25 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)