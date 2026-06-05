Aston Martin aclara el problema que pudo provocar el accidente de Alonso en la FP1

El embajador de Aston Martin en Fórmula 1, Pedro de la Rosa, ha ofrecido una primera actualización sobre los problemas de conducción del AMR26 tras el accidente de Fernando Alonso durante el Gran Premio de Mónaco.

Alonso perdió el control de su coche al llegar a la chicane, golpeando el muro, aunque evitó un accidente que podría haber tenido consecuencias mayores.

El incidente se produjo apenas 24 horas después de que el veterano piloto español volviera a quejarse de los "cambios aleatorios" durante su comparecencia ante los medios del jueves. Alonso explicó que este problema podía provocar bloqueos del eje trasero y advirtió de que las consecuencias serían inmediatas este fin de semana debido a la cercanía de los muros en el estrecho trazado monegasco.

El problema está relacionado con la caja de cambios, aunque se produce dentro del contexto más amplio de la unidad de potencia, después de que Aston Martin pasara de utilizar motores cliente de Mercedes a las unidades de potencia oficiales de Honda y comenzara a fabricar sus propias cajas de cambios.

Casualmente, De la Rosa fue uno de los tres responsables de equipo invitados a la rueda de prensa de la FIA del viernes, apenas unos minutos después de que Alonso impactara contra las barreras, por lo que fue preguntado sobre si la salida de pista del bicampeón del mundo estaba relacionada con el citado problema técnico.

"No sé exactamente qué ocurrió, en el sentido de que hubo un bloqueo del eje trasero, pero realmente no sé —porque no he podido analizar los datos— si estuvo relacionado con la reducción de marcha o no", explicó De la Rosa. "Pero, obviamente, hubo un problema muy importante de bloqueo trasero. En un momento dado tuvo que soltar el freno para recuperar el coche, porque de lo contrario habría terminado en un trompo completo. Así que lo hizo muy bien al salir de esa situación con solo una pequeña rotura en el endplate del alerón delantero".

Pedro de la Rosa of Spain, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Más que considerarlo un problema concreto, De la Rosa cree que el accidente de Alonso es un síntoma de las dificultades más amplias que atraviesa Aston Martin con el comportamiento del coche en esta nueva era de unidades de potencia en la Fórmula 1.

"Supongo que todo forma parte del mismo problema: la manejabilidad y la previsibilidad del coche al frenar; las reducciones de marcha, que afectan al reparto de frenada, y luego el hecho de desplazar ese reparto hacia atrás de una manera que afecta todavía más a las reducciones", añadió. "No he visto los datos y, sinceramente, tampoco he hablado con Fernando, pero está claro que no es un coche fácil de conducir".

"Es algo en lo que estamos trabajando: la manejabilidad y la previsibilidad. Este año sigue siendo más complicado para los equipos y para las unidades de potencia ofrecer un par motor constante durante las reducciones de marcha. Los pilotos intentan utilizar marchas muy cortas en los vértices para recargar más la batería, lo que empeora aún más la situación si todo el proceso de reducción no es lo suficientemente suave, y ahí es donde estamos ahora".

"Estamos trabajando muy duro, pero viendo lo que le ocurrió a Fernando, no sé si primero fue un problema de frenada, de bloqueo o de reducción de marcha. Sinceramente, eso no me preocupa. El coche sigue siendo demasiado difícil de conducir, así que todavía tenemos mucho trabajo por hacer".

Una forma bastante clara de admitir que, en estos momentos, el problema concreto que sufrió Alonso podría no ser la principal prioridad del equipo.