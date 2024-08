Will Buxton se ríe de los memes por Drive to Survive... para burla de su hija

El periodista, presentador, tertuliano (y carne de meme) en "Drive to Survive" y autor de un nuevo libro, Will Buxton, se reunió con Motorsport.com para hablar de esa segunda obra, "Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1", un homenaje ricamente detallado y visualmente impresionante al ilustre pasado y al vibrante presente de este deporte.

El libro pretende ser una guía que ayude a los recién llegados a orientarse y a ponerse al día sobre un pasado que sigue teniendo un gran impacto en el presente de la F1, y aquí puedes leer (en inglés) la entrevista completa.

Muchos empezarían a conocer a Will Buxton cuando, desde la primera temporada de Drive to Survive, se encargó de añadir contexto o explicar hasta el aspecto que para un aficionado puede parecer más obvio. Eso generó multitud de memes en redes sociales, poniendo en boca del inglés frases como 'Si acabas la carrera detrás del primero, quedas segundo".

Sobre ello se habló en la entrevista con nuestra web, y ante la pregunta de cómo ha sido para él verse en Netflix, contestó: "Ha sido una emoción absoluta hacerlo e interpretar el papel que he podido hacer en la serie. Nunca lo había imaginado. Pero cuando conoces a nuevos fans, y hacen referencia a la serie y hablan de lo que la serie ha significado para ellos y de lo mucho que el deporte significa ahora para ellos, es increíble".

"Lo de que me reconozcan me parece una auténtica locura. Y me da un poco de verguenza. No lo veo como un reconocimiento personal, lo veo como un reconocimiento a la serie y al deporte y a lo mucho que está creciendo. Si me reconocen, no es a mí, sino a la serie, porque se han convertido en fans de la serie y del deporte".

Buxton defendió su papel explicando hasta qué es la clasificación de un gran premio, y asegura que tiene sentido hacerlo: "Hay una razón para ello. No es 'Juego de Tronos', ¿verdad? No tienes que ver la primera temporada [de 'Drive to Survive'] para entender la quinta o la sexta. Basta con ver la última temporada. Si eres nuevo, todavía hay que explicarte esas cosas básicas de vez en cuando. No tanto como en la primera temporada. Pero si damos por sentado un nivel básico de comprensión, si asumimos que todo el mundo lo sabe todo, los perdemos".

"Lo que aprendí durante mi estancia en NBC Sports es que tienes que ser consciente de que hay espectadores que llevan treinta años viendo el deporte y otros que llevan treinta segundos. Tienes que caminar por la cuerda floja de no cegar al nuevo aficionado con cosas que le asusten y le desanimen, pero no puedes atontarlo hasta el punto de que el aficionado de treinta años diga: 'Yo ya sé todo eso'. Es muy difícil. Espero que lo hagamos bien en F1 TV. Espero haberlo hecho bien con el libro".

Respecto a los memes, asegura que se lo toma con mucho humor, y que incluso ha llevado a su hija a burlarse de ello: "Me gustan los que no citan nada de lo que he dicho. Cosas como: 'Si llegas el primero... ganas la carrera'. En realidad nunca he dicho eso. O: 'Si llueve... La pista está mojada'. Nunca lo he dicho. Ha dado lugar a momentos divertidos con mi hija adolescente. Hace unos meses, no recuerdo de qué estábamos hablando, pero ella se puso en plan: 'Oh, sí, papá, eres un meme'. Me hizo mucha gracia. Así que sí, sinceramente, me encantan los memes. Son divertidísimos".

A la venta el 13 de agosto; ya está disponible para reserva.

Buxton recordó que desde que tenía 13 años todo lo que quería hacer era escribir sobre la F1: "Senna era mi héroe. Cuando murió, mi padre me compró mi primer ejemplar de la revista Autosport. Los homenajes que los periodistas de la revista rendían a Ayrton Senna me hicieron comprender, reconocer y aceptar su muerte. Literalmente, la semana que leí esas páginas, dije: 'Eso es lo que quiero hacer'".

"La televisión fue un error. Todo lo que siempre quise hacer era escribir sobre Fórmula 1. Volver a mi primer amor, que es escribir, ha sido una verdadera alegría".

Por último, explicó esa frase de que hacer TV fue un error, pero "absolutamente glorioso".

"Yo era escritor, pero no había oportunidades. Y era muy caro ser periodista independiente. Si retrocedemos 25 años, los sitios web eran todavía muy jóvenes, los blogs no existían, YouTube no existía. Había muy pocas salidas para escribir".

"Tuve la oportunidad de convertirme en jefe de prensa de la GP2 Series, que ahora se conoce como Fórmula 2, y trabajé con pilotos de la talla de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, que se iniciaban como jóvenes pilotos. Unos años más tarde volví al periodismo y recibí una llamada de la F1 que me dijo: 'Necesitamos un comentarista para la GP2, sabes todo lo que hay que saber sobre ella'. Dije: 'Sí, lo intentaré'. Así que hice un año de eso y al final de ese año recibí una llamada de América diciendo: 'Necesitamos un nuevo reportero de boxes de F1. Hemos escuchado tus comentarios en la GP2. Nos encanta. ¿Quieres ser nuestro reportero de boxes?' Y yo dije, 'Sí, ¡eso suena increíble!' Y empecé a hacer de reportero de boxes para Speed Channel y luego para NBC Sports".

"Así que mi viaje a la televisión fue un completo error. Crecí con Murray Walker como comentarista. Ese era el trabajo de Murray. Yo nunca soñé con hacer eso. Me ha llevado a muchos sitios, me ha dado una carrera, me ha dado oportunidades que ni en un millón de años imaginé que llegarían. Y ha sido una alegría tota, pero".

Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1 saldrá a la venta en EE.UU. de la mano de Ten Speed Press el 13 de agosto, y está disponible para pedidos en Amazon, Bookshop y más.