Albon ve progresos a largo plazo en Williams F1

Alex Albon insiste en que Williams está progresando, aunque pueda parecer que el equipo va hacia atrás.

Un coche con sobrepeso al principio de la temporada culminó en un bajón de rendimiento que le ha visto caer hacia la parte trasera de la parrilla, algo que llegó después de que el director del equipo James Vowles supervisara un repunte inmediato en los resultados cuando se hizo cargo hace unos 19 meses.

Pero Alexander Albon dice que no se pueden sacar demasiadas conclusiones de los resultados de Williams esta temporada, ya que el equipo está sentando las bases para volver a estar delante.

"Obviamente no estamos donde queremos estar", dijo a Motorsport.com en el Gran Premio de Hungría. "A decir verdad, siento que eso también es así para los otros equipos. Ese grupo de la zona media de la parrilla ha dado un gran paso".

"Nosotros hemos dado un buen paso, pero en comparación con los demás, quizás nos estamos retrasando un poco. Creo que el Haas ha sido el más destacado del grupo. Pero al mismo tiempo, no es que estemos aquí sin entender qué pasa".

"Siento que hemos hecho muchos cambios dentro del equipo, del año pasado a este, ha habido grandes cambios en torno al ADN del coche, pero también en la estructura del equipo".

"Cuando sometes al equipo a tanto trabajo y haces tantos cambios, se ven las grietas. Teníamos un coche con sobrepeso, eso se ha hecho público ahora".

Alex Albon, Williams FW46, adelanta a Logan Sargeant, Williams FW46

"Es una verdadera lástima que al principio del año no estuviéramos en el peso que deberíamos haber estado, porque nuestro coche debería haber estado en los puntos de forma consistente durante las primeras carreras y luego habríamos bajado hasta donde estamos ahora".

"Hay muchos 'y si...', pero estoy contento de que estemos sentando las bases. Creo que sin los cambios que hemos hecho nunca nos vería como un equipo capaz de salir de esta batalla en la parte baja, y siento que ahora al menos tenemos unos cimientos que pueden hacernos subir".

El mensaje de Albon está muy en consonancia con lo que ha venido diciendo Vowles. Aunque el escrutinio se ha desplazado en la dirección del jefe del equipo, Albon asegura que ha disfrutado trabajando con Vowles y aprecia su honestidad y sinceridad.

Y añade: "He participado mucho en el proyecto. James me ha metido en él. Es muy directo. No te dice que las cosas son mejores de lo que realmente son, y eso me gusta".

"Cuando algo no sale según lo previsto, me dice en qué aspectos debe trabajar el equipo. Me dice si puedo hacer algo para ayudar.

"Es el hombre adecuado para el trabajo, creo en él y siento que tenemos a las personas adecuadas".

Vowles ha expuesto su proyecto para el futuro de Williams y ha dejado claro que no espera hacer grandes progresos en la pista hasta 2026, y Albon cree que puede que no sea hasta 2027 cuando vuelva a luchar por las victorias.

James Vowles, director del equipo Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing

Así lo expresó: "Si soy totalmente sincero, no nos veo en posición de luchar por victorias y títulos durante un tiempo, sino de dar pasos en los que empecemos a estar ahí y conseguir podios y demás".

"Creo que 2026 sería difícil, pero ganar en el 2027 sería mucho más realista. Tenemos una gran inversión, y estamos fichando muy agresivamente".

"Pero no necesitamos ningún estímulo. Con el último par de años, especialmente viendo el crecimiento que hemos tenido - por supuesto que estamos pasando por un momento más difícil ahora - pero ese impulso y esa motivación en el equipo, es realmente genial ser parte de eso".