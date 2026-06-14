Verstappen: "Nos falta un poco en todos los aspectos"

Max Verstappen tuvo que conformarse este domingo en Barcelona con el cuarto puesto. El piloto neerlandés Terminó por detrás del ganador de la carrera, Lewis Hamilton, de George Russell y de Lando Norris. Aunque Red Bull no cometió muchos errores estratégicos durante la carrera, la distancia con respecto a los coches de cabeza volvió a ser evidente.

Cuando se le preguntó si había sacado el máximo partido al monoplaza y a los neumáticos, Verstappen respondió que sí. "Simplemente nos falta un poco en todos los aspectos", explicó. "La estrategia que elegimos fue buena. De hecho, creo que en cuanto a los neumáticos tomé la decisión correcta en comparación con los demás. A mí no me convencían los duros. Pero, al final, nos quedamos un poco cortos en todos los aspectos".

Ese análisis subraya la imagen que se fue perfilando a lo largo de todo el fin de semana en Montmeló. La escudería de Milton Keynes no logró en ningún momento igualar de forma consistente la velocidad de Ferrari, Mercedes y McLaren.

El viernes, Verstappen ya se quejó de falta de agarre en las curvas rápidas, de velocidad media y lentas, al mismo tiempo que tampoco estaba satisfecho con el comportamiento del coche durante las tandas largas. Tras la carrera, destacó que los problemas van más allá de un único punto débil específico.

"No es que haya una sola cosa que nos frene", fue su análisis. Según él, al RB22 le falta en varios aspectos ese último empujón de rendimiento necesario para luchar por las victorias. No obstante, Verstappen sí ve una tendencia clara en cuanto a los circuitos en los que Red Bull tiene más dificultades. "Creo que sin duda nos falta algo en las curvas rápidas. Pero ese ni siquiera fue el mayor problema en la clasificación. Son sobre todo los circuitos con una alta carga energética para los neumáticos y mucha degradación donde seguimos teniendo carencias".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El Circuito de Barcelona-Catalunya es conocido por ser un trazado que exige mucho a las gomas, y en el que es esencial contar con un coche bien equilibrado. Precisamente en ese aspecto tuvo dificultades Red Bull en Mónaco. El tetracampeón tampoco ve que la situación vaya a cambiar pronto. A la pregunta de qué circuitos se adaptarían mejor al RB22 de cara al parón veraniego, respondió: "Creo que, en este momento, simplemente tenemos el cuarto coche más rápido. Eso no va a cambiar de repente en los próximos circuitos. A menos, claro está, que se consiga un plus de rendimiento. No vamos a resolver esto solo cambiando la configuración".

El holandés subrayó, por tanto, que el desarrollo del coche sigue siendo crucial. "En general, se trata de encontrar más rendimiento y de aportar mejores actualizaciones. Estamos trabajando duro en ello". Según Verstappen, esa batalla por el desarrollo desempeña actualmente un papel clave en el campeonato. Ferrari lo ha experimentado en Barcelona: "Esa es la historia de esta temporada. Quien introduce mejoras, da un paso adelante. Al final, todo depende de quién consiga la mayor mejora", cerró el #3.