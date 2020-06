Ferrari ha agotado a Vettel, según Webber

El antiguo compañero de equipo de Sebastian Vettel en Red Bull, Mark Webber vio al alemán conquistar sus cuatro mundiales de F1 entre 2010 y 2013. Aunque su convivencia a veces resultó complicada, el australiano respeta al piloto de Ferrari, que no ha vuelto a ganar un título hasta ahora.

El pasado mes se anuncio la salida de Vettel de la Scuderia a final de temporada. Sin embargo, Webber no está completamente sorprendido, puesto que considera que los cinco años que ha pasado en Maranello han desgastado al piloto de 32 años más de lo que parece.

“Sebastian ha hecho todo lo posible para preparar al equipo y tener la posibilidad de ganar un mundial en los últimos años, pero no ha sucedido", dijo Webber en el podcast At The Controls. “Creo que su confianza se vio muy sacudida por la falta de compenetración que pudo tener con la cultura italiana, eso es importante".

“Este matrimonio realmente le ha agotado. Puedes ver que no aparenta su edad en este momento, se lo he dicho varias veces. Pero ha tenido una buena carrera, a veces difícil, y creo que simplemente está desgastado".

“Quizás él sepa más sobre el coche que nosotros. Pero de todos modos, podría tomarse un año sabático, ¿quién sabe? No creo que pueda levantarse de la cama igual en este momento par conducir un coche rojo y obviamente eso para un deportista es un problema".

Todavía no se sabe qué hará Sebastian Vettel el año que viene, pero Webber cree que es probable que esté un año fuera de los circuitos.

“No sé dónde irá. La mayor parte de su carrera ha estado peleando por podios, salvo el primer año en Toro Rosso, aunque ganó una carrera ese año. No le veo en Renault para nada. Le veo dejándolo en 2021 para volver después quizá. Es súper joven para retirarse, pero como comenzó pronto y tiene un buen palmarés, no me sorprendería. Espero que no lo haga”, remacha.