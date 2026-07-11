Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

En las última semanas, en el paddock se han creado una gran cantidad de rumores que vinculan a Max Verstappen con McLaren, un movimiento que parece que dejaría a Oscar Piastri fuera de la órbita del equipo de Woking.

Este fichaje podría tener sentido si se tiene en cuenta el pobre rendimiento de Red Bull y la fuga de cerebros de Milton Keynes en dirección a Woking, especialmente la salida de su amigo e ingeniero de carrera GP (Gianpiero Lambiase).

Sin embargo, la única realidad en estos momentos es que Piastri tiene un contrato multianual con la escudería papaya, algo que el propio piloto australiano repitió en varias ocasiones durante el fin de semana del pasado Gran Premio de Gran Bretaña, afirmando además que está contento donde está.

"Tengo un contrato en vigor y múltiples garantías de que el equipo está muy contento conmigo y yo estoy muy contento con el equipo", dijo.

Tras esas palabras, llegó el momento de que su mánager y expiloto de F1, Mark Webber, se pronunciase al respecto para dar su opinión sobre la situación.

"Oscar tiene contrato con McLaren por un futuro previsible", dijo el veterano australiano a RACER. "Hablar de que está presionando para irse es una tontería".

"Se han escrito muchas historias ficticias sobre él y otros equipos… McLaren ha dicho repetidamente que lo quiere a largo plazo y Oscar está centrado en eso", añadió Webber.

Con estas palabras, Mark Webber cierra la puerta de salida de McLaren por parte de Oscar Piastri. Sin embargo, no mencionó nada del principal rumor, que apunta a que el joven piloto australiano se quedaría sin asiento en caso de que la escudería de Woking contratase al cuatro veces campeón del mundo de Red Bull.

Por otro lado, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, también intentó posicionarse a favor de sus pilotos, diciendo que estaba satisfecho con su actual dupla formada por Oscar Piastri y Lando Norris en el equipo de Fórmula 1.

"Solo son rumores. Estoy muy contento con mis dos pilotos, Lando y Oscar. Creo que cada vez que se menciona un nombre como el de Max, la gente se emociona bastante, pero estoy muy satisfecho con nuestra alineación de pilotos", dijo el CEO de McLaren.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images