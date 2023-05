Vídeo: Alonso, enfadado con Pérez tras molestarle en la FP1 de Mónaco

Hubo doblete español en la primera sesión de libres del GP de Mónaco 2023, que lideró Sainz por delante de Alonso. Sin embargo, el orden podría haber sido distinto si el asturiano no se hubiera encontrado a otro coche en su intento de vuelta rápida, en este caso el Red Bull de Checo Pérez.

Después rodar a solo 0.020s del que era el mejor tiempo en ese momento (de Carlos Sainz), y cuando comenzaba el ataque que podía dejarle líder, Fernando Alonso se encontró con Sergio Pérez, que estaba en vuelta lenta, en Massanet, la curva 3.

Mira el vídeo del incidente Alonso-Pérez en la FP1 del GP de Mónaco (primero versión de España y luego de Latam)

Resumen de la FP1 del GP de Mónaco 2023 de F1: Sainz y Alonso lideran la FP1 de Mónaco y Verstappen sufre

El asturiano abrió la radio y protestó: "¡Son increíbles estos chicos, increíbles!". Su ingeniero le contestó: "Lo hiciste lo mejor que pudiste, pero él no te ayudó", y el de Aston Martin amenazó con tomar nota: "No me importa, iré por la trazada buena en mis siguientes vueltas lentas", antes de que el ingeniero le señalara que había sido Sergio Pérez el piloto con el que se había encontrado.

Finalmente Sainz mejoró lo suficiente como para dejar al Ferrari al frente, casi medio segundo por delante de Alonso. Mucho más igualada estuvo la lucha por la tercera plaza, que se llevó Lewis Hamilton pero por una ventaja mínima sobre Pérez (cuarto, a solo tres milésimas, es decir, 0.003 segundos) y también muy pequeña sobre Charles Leclerc (quinto, a 58 milésimas del inglés, 0.058s).

La primera sesión dejó una interesante batalla a cuatro bandas entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin y Red Bull, mientras que el campeón Max Verstappen se quejó de la configuración del coche y nunca se encontró cómodo, en la sexta posición final. De hecho, la pelea realmente fue entre Alonso, Sainz, Hamilton y Pérez, todos ellos por delante de sus compañeros.

La actividad se reanudará por la tarde, con la definitiva FP2 del viernes en el circuito urbano de Montecarlo.

Aquí te contaremos todo de los libres de Mónaco: Directo F1, GP de Mónaco: sigue los entrenamientos del viernes