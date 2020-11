El gesto de Vettel con el que mecánico de Ferrari que falló

Vettel estaba completando una buena carrera en el GP de Emilia Romagna, y aspiraba a una buena cantidad de puntos hasta que un pitstop echó todo por tierra.

El alemán quería quedarse en pista y montar neumáticos blandos, pero Ferrari decidió ponerle duros y hacerle entrar antes de tiempo, provocando incredulidad en el piloto. "Yo no tengo los datos, así que tengo que confiar en el equipo", declaró Vettel, resignado.

Sin embargo, más allá de la estrategia y del tipo de compuesto, Ferrari falló en el pitstop, que duró 13.1 segundos, cuando tardaron una eternidad en el neumático delantero izquierdo. Eso le hizo volver a pista 14º, y finalmente acabar 12º, fuera de los puntos.

Cuando acabó la carrera de Imola, por la radio, Vettel habló con su ingeniero por radio."No pude hacer mucho al final, estaba bastante bloqueado por el tráfico. La carrera fue buena antes de la parada en boxes", comentó en inglés antes de pasar al italiano para lanzar un mensaje público de ánimo a un compañero: "Gracias a Claudio [Bersini], gracias por tantos años. Gracias, eres un caballero".

Sigue siendo un año terrible para el alemán, que no logra sacar su mejor versión ni adaptarse a un complicado SF1000, y que además se encuentra con piedras en el camino como el pitstop o la estrategia de este domingo.

Sin embargo, y aunque en Portugal protestó (y luego matizó) ante las altas esferas de la escudería, siempre ha protegido y defendido a los ingenieros y mecánicos del equipo, de los que declaró que les debe "lealtad por tantos buenos años".

Vettel disputó toda la carrera con el alerón delantero roto tras un toque con Magnussen en la primera vuelta, y mientras decía por radio que sentía daños en el coche, su equipo aseguraba que en la telemetría y las imágenes decían que todos los datos estaban bien.

Luego, Mercedes publicó una foto de un importante trozo del Ferrari que a su vez perjudicó a Bottas. Sin embargo, Vettel cree que no supuso una gran diferencia: Me dijeron que estaba bien, así que supongo que el equipo vio que no era algo grande, pero yo no sabía cómo era. No creo que se notara mucho, porque el coche fue bien".

Pero, tras ese pitstop fallido, en una carrera donde se encontró cómodo en el monoplaza, se fue de vacío. Vettel sigue queriendo despedirse de forma 'digna', pero continúan los problemas.

