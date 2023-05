La primera carrera de la historia de Ferrari en la F1

La primera carrera de la historia de la Fórmula 1 no contó con el equipo Ferrari. Puede resultar increíble que la escudería más reconocida en todo el mundo no participara en el estreno de lo que resultó ser su trampolín a lo más alto. Sin embargo, tampoco tardaron mucho en unirse, pues una semana después del inaugural Gran Premio de Gran Bretaña, 'Il Cavallino Rampante' ya aparecía en la lista de participantes.

El 21 de mayo de aquel 1950 empezó la historia de Ferrari en la Fórmula 1. El circuito de Mónaco fue el escenario que vio el nacimiento de algo más que un equipo. Aquella cita constaba de 100 giros a un trazado de 3.180 metros, por lo que la distancia total a cubrir ascendía hasta los 318 kilómetros. Eran otros tiempos, los monoplazas sufrían con cada vuelta mientras que los pilotos arriesgaban sus vidas rozando los bloques de paja, que hacían las veces de curvas y apenas amortiguaban los golpes.

En la clasificación continuó la tónica de la primera cita, y es que Alfa Romeo era intratable. Juan Manuel Fangio se hizo con la pole position gracias a un tiempo de 1:50.2 (media de 103.884 km/h), seguido de su compañero Giuseppe Farina (+2.6 segundos), aunque en tercer lugar se coló el Maserati de otro argentino, José Froilán González (+3.5 segundos). Como curiosidad, estos no eran los únicos con la nacionalidad albiceleste, pues Alfredo Pian también estuvo en la cita, pero, finalmente, no pudo competir con su Maserati 4CLT/48 en representación de la Scuderia Achille Varzi. Ya en la cuarta plaza se encontraba el Talbot Lago de Philippe Etancelin (+3.9 segundos), por delante del último Alfa Romeo, el de Luigi Fagioli (+4.0 segundos).

Aquí llegamos a un momento clave. Es la primera vez que vemos un Ferrari en la parrilla de salida de un Gran Premio de Fórmula 1. Luigi Villoresi se hizo con la sexta plaza en la clasificación, que por aquel entonces tenía dos sesiones y que ordenaba las dos primeras filas con los mejores tiempos marcados en la primera sesión. Con un Ferrari 125, Villoresi paró el crono en 1:53.8, pero no fue el único coche rojo en correr en Mónaco. Alberto Ascari y Raymond Sommer fueron sus compañeros en aquel gran premio, y partieron desde la séptima (+3.6 segundos) y novena plaza (+6.4 segundos) respectivamente. Un cuarto chasis Ferrari estuvo presente, el de Peter Whitehead, que, desafortunadamente, no pudo tomar la salida, aunque no pertenecía a la escudería como tal.

Una vez conformada la parrilla y con los ojos de miles de espectadores pendientes en el Principado de lo que hacían 19 valientes, se apagaron las luces del semáforo, o mejor dicho, se dio el banderazo de salida, pues en la época el sistema de semáforo como lo conocemos hoy día aún tendría que esperar hasta el Gran Premio de Holanda de 1976, y se usaba la bandera del país donde se competía, como era tradicional.

La prueba comenzó con el liderato del Alfa Romeo V8 de 350 CV de Farina, que pasó a Fangio en la salida, pero el argentino recuperó la posición pasado Tabac. El italiano hizo un trompo durante esta primera vuelta, el cual desencadenó un accidente en el que hubo nueve pilotos involucrados (Fagioli, Farina, Rosier, Manzon, Schell, de Graffenried, Trintignant, Harrison y Rol). A pesar de ello, los Ferrari escaparon de este choque múltiple y pudieron seguir adelante, al menos, hasta el giro 63, cuando se produjo el primer abandono en la historia de los de Maranello por problemas en la transmisión del Ferrari nº 38 de Villoresi.

Una mala noticia para la escudería italiana que, aún así, conservaba a dos monoplazas en carrera. Juan Manuel Fangio, alguien que más tarde formará parte de los logros ferraristas, venció en la cita monegasca tras 3 horas, 13 minutos y 18.7 segundos, y liderar todas las vueltas, subiendo al primer puesto en el mundial de pilotos, empatado con Farina.

A pesar de no ser el ganador y acabar un giro por detrás, el que llenó las portadas de los diarios en Maranello fue Alberto Ascari. El milanés tuvo el honor de ser el primer piloto de Ferrari en subir a un podio de Fórmula 1, sumando, por supuesto, los primeros puntos del equipo en el mundial. Cerrando el podio estaba el local, Louis Chiron, que también hizo historia al conseguir el primer cajón para Maserati, aunque fue su primera y última vez saboreando el champán, y es el piloto con más edad en participar en un gran premio de Fórmula 1 (lo hizo en el GP de Mónaco de 1955 con 55 años, 9 meses y 19 días). Aún quedaba otro Ferrari por llegar a la meta, el del francés Raymond Sommer, que pudo ser cuarto y sumar 3 puntos, los únicos en su carrera deportiva de cinco grandes premios.

Y así fue la primera carrera de Ferrari en la Fórmula 1. Un podio y una cuarta plaza para el garaje rojo, que vio cómo se convirtió en una de las leyendas del automovilismo.

