Este miércoles 9 de febrero, Red Bull Racing mostró por primera vez al mundo su nuevo coche para la temporada 2022 de Fórmula 1, sin embargo, cabe destacar que realmente no era el RB18, sino un monoplaza básico creado bajo las exigencias de las nuevas reglas y decorado con los colores reales.

Uno de los grandes protagonistas del equipo, Max Verstappen, estuvo presente en el acto y habló sobre lo que es espera de su primera temporada con el #1 en su coche después de conquistar por primera vez el campeonato de pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

Si bien es cierto que como dice el dicho, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", el piloto neerlandés aseguró que no sentía ninguna presión extra de cara a este 2022 en el que por primera vez en su carrera deportiva en F1 será el rival a batir.

Para empezar, Verstappen reconoció a varias semanas de comenzar los test de pretemporada que se siente al 100%: "Me siento bien, preparado para volver a pilotar, es importante que te prepares físicamente de la mejor manera posible, sobre todo en este momento que todo está cambiando debido a las nuevas reglas".

En referencia al nuevo RB18 del equipo Red Bull, el neerlandés admitió que todavía no saben dónde están, ya que por el momento no han podido compararse de forma directa con ninguno de sus rivales: "En cuanto al coche, no sabemos qué esperar, así que estoy ansioso por ver cómo se comporta en la pista por primera vez".

Sin embargo, el nuevo #33 que ahora ha pasado a ser el #1, reconoció que seguramente a todos los pilotos les costará más de lo habitual acostumbrarse a los nuevos monoplazas, ya que el cambio técnico de 2022 es uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1.

"La mayor adaptación para esta temporada serán las nuevas regulaciones, necesitaremos algo de tiempo para acostumbrarnos a los nuevos coches, no es como si te subieras y simplemente es una actualización del año pasado".

"El resto es bastante sencillo, no siento ninguna presión extra esta temporada, simplemente haré lo que hago siempre porque no creo que haya ninguna razón para actuar diferente. No puedo esperar ese primer momento en el que salga del pitlane con el RB18", concluyó Max Verstappen.

Galería: Así es el nuevo Red Bull RB18 de Verstappen y Pérez

Red Bull Racing RB18 1 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB18 2 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB18 3 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB18 4 / 11 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB18 5 / 11 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB18 6 / 11 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB18 7 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing 8 / 11 Foto de: Red Bull Racing Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing 9 / 11 Foto de: Red Bull Racing Detalle del Red Bull Racing RB18 10 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Detalle del Red Bull Racing RB18 11 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool