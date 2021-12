Todo sobre la F1 2022: reglas, coches, pilotos, fechas y más

Una vez terminada la temporada 2021 de Fórmula 1, la atención se centra ya en 2022, cuando la categoría estrena nuevas reglas ante un año apasionante. La 2022 será la temporada número 73 de la historia del mundial.

La F1 sufrirá una de sus mayores revisiones técnicas la próxima temporada 2022, con un cambio enorme en las reglas aerodinámicas, con el que se confía en que todos los equipos partan con las mismas posibilidades.

Las nuevas reglas se han combinado con una serie de cambios en las alineaciones de pilotos tras un mercado de fichajes ajetreado, y a la parrilla 2022 se sumarán un debutante y un piloto que vuelve a la categoría.

También hay más novedades, como una carrera completamente nueva en el calendario del próximo año y el esperado regreso de algunas pistas muy apreciadas y que desaparecieron del calendario por la COVID-19 en 2020 y 2021.

Aquí está todo lo que sabemos sobre la temporada de 2022 de Fórmula 1 hasta ahora.

Ha habido una serie de cambios importante en la alineación de la próxima temporada, ya que Mercedes ha cambiado de pilotos por primera vez desde la sorprendente retirada de Nico Rosberg de la F1 a finales de 2016.

Lewis Hamilton sigue en el equipo, pero su nuevo compañero para 2022 será George Russell, ya que Mercedes decidió ascender al joven piloto británico después de tres años positivos con Williams.

George Russell, Mercedes F1 W11

Por lo tanto, Valtteri Bottas dejará el equipo y pasará a Alfa Romeo para ocupar el lugar de su compatriota Kimi Raikkonen, que se retira de la F1 20 años en el equipo con el que empezó (Alfa Romeo es en realidad Sauber).

El compañero de equipo de Raikkonen, Antonio Giovinazzi, también dejará la F1 y pasará a la Fórmula E, donde será compañero de Sergio Sette-Camara en el equipo Dragon Penske Autosport.

Guanyu Zhou sube desde la Fórmula 2 para reemplazar a Giovinazzi y convertirse en el primer piloto chino en disputar una temporada completa de F1. Correrá con el número 24.

El lugar de Russell en Williams lo ocupará el ex piloto de Red Bull, Alexander Albon, tras un año fuera de la F1. Volverá a competir equipo con su ex compañero en DAMS en Fórmula 2, Nicholas Latifi.

En el resto de la parrilla, las alineaciones siguen siendo las mismas: Sergio Pérez fue renovado por Red Bull para seguir siendo compañero de Max Verstappen.

Charles Leclerc y Carlos Sainz siguen en Ferrari, Lando Norris renovó a largo plazo en McLaren, donde también tiene contrato Daniel Ricciardo.

Fernando Alonso activó la opción en su contrato de permanecer en Alpine, equipo que renovó a Esteban Ocon. Oscar Piastri se unirá como piloto reserva oficial de la escudería gala tras su exitosa primera temporada en F2.

Pierre Gasly sigue en AlphaTauri junto a Yuki Tsunoda, que admitió que le sorprendía su renovación, mientras Sebastian Vettel y Lance Stroll continúan en Aston Martin por segunda temporada consecutiva juntos.

Mick Schumacher y Nikita Mazepin permanecen en Haas tras una temporada sin puntos en 2021.

Fechas de lanzamiento de los coches 2022 de Fórmula 1

Ningún equipo ha confirmado todavía cuándo presentará sus coches, pero dado que los test de pretemporada comenzarán el 23 de febrero, el lanzamiento deberá ser antes de esa fecha. Como referencia aproximada que puede servir de guía, en 2021 McLaren fue el primer equipo en presentar su nuevo monoplaza el 15 de febrero, y AlphaTauri y Alfa Romeo lo hicieron el 19 y 22 de febrero respectivamente.

Ferrari fue el último equipo en presentar su coche 2021, y lo hizo solo dos días antes de que comenzaran las pruebas de pretemporada (presentó el monoplaza el 10 de marzo antes de que los test de invierno arrancaran el 12).

Coche de Fórmula 1 2022 - estadísticas, diseño y velocidad

La mayor diferencia en el paquete aerodinámico de la F1 2022 es el regreso del efecto suelo. Los túneles debajo de la carrocería con efecto suelo han estado prohibidos en la Fórmula 1 desde 1982, pero en los últimos años muchos pedían su vuelta.

La F1 ha buscado no depender tanto de los alerones parar generar carga aerodinámica. A los alerones se les ha culpado del "aire sucio" que ha dificultado las batallas y seguir a otro coche en las últimas temporadas. Por tanto, volver al efecto suelo era una idea atractiva para los encargados de hacer las reglas.

Al crear una entrada muy pronunciada en la parte delantera del suelo del coche, el aire se mueve a través de dos túneles Venturi. A medida que el aire fluye debajo del monoplaza, pasa por el punto más cercano al suelo, desarrollando un área de baja presión extrema, creando una gran cantidad de succión debajo. Eso significa que se depende más del fondo para generar la carga aerodinámica y se reduce la estela producida por varios componentes de la carrocería.

Ronnie Peterson, Lotus 78

A diferencia de los viejos coches de F1 con efecto suelo, el monoplaza 2022 no tendrá faldones y, en cambio, llevará una gama de aletas debajo para minimizar cualquier perturbación del aire. Para asegurarse de que cada equipo use el suelo como debe y no haya trampas, se desarrollará un splitter/tea Tray estándar en la parte delantera del fondo.

Los neumáticos cambiarán en la F1 2022, ya que tendrán llantas de 18 pulgadas.

Hay muchos cambios en la carrocería de los nuevos coches de F1. En 2022, se eliminarán los bargeboards enormemente complejos. En su lugar llega una nueva generación de "carrocería de las ruedas" que pretenden minimizar los efectos de la estela producida por los neumáticos al girar. Vuelven las cubiertas de las llantas y las ruedas delanteras ahora tienen un deflector en la parte superior para ayudar a eso.

Por el momento, el DRS continúa, pero eso se puede revisar si los nuevos coches producen el efecto deseado en la pista.

En su simulación, la F1 y la FIA han notado que, cuando un coche está detrás de otro, el siguiente monoplaza ahora mantiene alrededor del 86% de su carga aerodinámica habitual, en comparación con el 55% al que bajaba hasta 2021.

Para ayudar a limitar los costes de I+D, las cajas de cambios se congelarán desde 2022 hasta finales de 2025. En ese tiempo, solo puede haber una actualización de la especificación de la caja de cambios.

Las reglas de suspensión ahora solo permiten resortes y amortiguadores, lo que significa que ya no se permitirá el uso exclusivo de barras de torsión. Los resortes de elevación, o inerters, también estarán prohibidos para simplificar los sistemas de suspensión. Prohibidas las suspensiones hidráulicas. Los montantes de suspensión ahora deben incluirse únicamente dentro del conjunto de la rueda, lo que significa que no se pueden permitir puntos de montaje externos.

El alerón delantero se ha redefinido y ahora puede estar compuesto por un máximo de solo cuatro elementos en total. Lo más importante es que los endplates ahora tienen un aspecto muy diferente y están formados de una mezcla suave desde los elementos del alerón delantero hasta un endplate de una sola pieza, volteado hacia arriba como el ala de un avión. El morro también se adhiere directamente al ala, como se podía ver antes de mediados de la década de los 90.

El alerón trasero también se ha rediseñado y casi se puede describir como sin endplates. De hecho, gira alrededor de un montaje de ala de viga, con el objetivo de reducir la fuerza de los vórtices producidos en la parte trasera del coche, algo que se considera que impide que los coches puedan seguirse entre sí.

Como resultado, los pilotos esperan que los coches de 2022 sean más "nerviosos", y se pronostica que la diferencia entre los tiempos de vuelta de 2021 y 2022 será menor de lo esperado inicialmente.

Fecha Gran Premio Circuito 20 de marzo GP de Bahrein Sakhir 27 de marzo GP de Arabia Saudí Yeda 10 de abril GP de Australia Albert Park (Melbourne) 24 de abril GP de Emilia-Romagna Imola 8 de mayo GP de Miami Miami International Autodrome 22 de mayo GP de España Montmeló (Barcelona) 29 de mayo GP de Mónaco Montecarlo 12 de junio GP de Azerbaiyán Bakú 19 de junio GP de Canadá Montreal 3 de julio GP de Gran Bretaña Silverstone 10 de julio GP de Austria Red Bull Ring (Spielberg) 24 de julio GP de Francia Paul Ricard 31 de julio GP de Hungría Hungaroring 28 de agosto GP de Bélgica Spa-Francorchamps 4 de septiembre GP de Países Bajos Zandvoort 11 de septiembre GP de Italia Monza 25 de septiembre GP de Rusia Sochi 2 de octubre GP de Singapur Marina Bay 9 de octubre GP de Japón Suzuka 23 de octubre GP de EE UU Circuito de Las Américas (Austin) 30 de octubre GP de Ciudad de México Hermanos Rodríguez 13 de noviembre GP de Sao Paulo Interlagos 20 de noviembre GP de Abu Dhabi Yas Marina

La Fórmula 1 tendrá su calendario más largo en la temporada 2022, con 23 carreras.

El primer Gran Premio de Miami se disputará a principios de mayo, en un circuito urbano de 5,41 kilómetros alrededor del Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Si aún no lo viste: Vídeo: así es una vuelta onboard al circuito de Miami de F1

Volverán tras quedarse fuera los dos últimos años por las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 Australia, Canadá, Singapur y Japón.

Aunque Albert Park vuelve al calendario, el Gran Premio de Bahrein ocupará el lugar habitual del circuito de Melbourne como la primera carrera de la temporada, con una diferencia de una semana hasta la segunda ronda en el circuito de Yeda (Arabia Saudí) antes del regreso de Australia.

Imola alberga la primera carrera europea de la temporada, conservando el título del Gran Premio de Emilia Romagna, antes de la primera carrera en Miami, una de las dos que se disputarán en Estados Unidos.

Luego comenzará la temporada europea, haciendo una pausa para las citas en Azerbaiyán y Canadá, antes de que comience el conjunto final de carreras fuera del continente en septiembre, comenzando en Rusia antes de los primeros eventos en Singapur y Japón desde 2019.

La temporada acabará en Abu Dhabi a finales de noviembre, siguiendo el deseo de la F1 de comprimir el calendario en un período de tiempo más corto.

China no figura en el calendario de 2022 a pesar de tener contrato con la F1, mientras que Qatar no se disputará en 2022 para centrarse en la Copa del Mundo de fútbol que se disputa allí en invierno.

¿Cuándo son los test de pretemporada de la F1 2022 de invierno?

Aunque aún no es oficial, se espera que los test de pretemporada se realicen en dos sedes, los primeros tres días se disputarán en el circuito de Barcelona del 23 al 25 de febrero, y Sakhir (Bahrein) albergará el segundo bloque de entrenamientos del 11 al 13 de marzo antes del primer gran premio. Esas serán las primeras oportunidades de ver los coches 2022 en acción, aunque los equipos obviamente no mostrarán todas sus cartas en cuanto a rendimiento.

Además de las nuevas reglas técnicas, la F1 introduce en 2022 una serie de cambios en la estructura de pruebas en el túnel de viento y CFD, reduciendo la cantidad de test permitidos según haya terminado clasificado un equipo en la temporada anterior (es decir, el campeón tiene menos horas que el último clasificado).

Las cifras base proporcionadas permiten a un equipo dentro de un período de test aerodinámicos (hay seis en una temporada) 320 tandas durante 400 horas en el túnel de viento, siendo 80 de ellas tiempo "con viento" (cuando el aire se mueve más de 15 m/s).

Los valores porcentuales se aplican dependiendo de dónde acabe cada equipo en el mundial anterior. Terminar primero en la clasificación de constructores permite a un equipo usar el 70% y terminar décimo permite un multiplicador del 115%, lo que significa que los peor clasificados tendrán más tiempo disponible. Los términos de simulación CFD funcionan sobre la misma base.

También se disputarán más carreras al sprint para la temporada 2022, seis. Se espera que Bahrein, Imola, Montreal, el Red Bull Ring, Zandvoort e Interlagos sean las sedes establecidas para los fines de semana al sprint.

Además, el límite de gastos caerá en 2022 a 124 millones de euros al año, por debajo de los 128 millones permitidos en 2021.

Coche F1 2022 1 / 4 Foto de: Fórmula 1 Coche F1 2022 2 / 4 Foto de: Fórmula 1 Coche F1 2022 3 / 4 Foto de: Fórmula 1 Coche F1 2022 4 / 4 Foto de: Fórmula 1

¿Cómo ver la F1 por la tele en la temporada 2022? ¿En qué canal? ¿De pago o gratis?

La temporada de F1 2022 en España la retransmitirán Movistar + y DAZN tras la unión que firmaron en 2021. Por tanto, la única manera legal de ver la F1 en España será pagando, al menos hasta que acabe el contrato que Movistar firmó con la categoría a finales de 2020 y que le da los derechos en exclusiva hasta 2023.

Movistar + F1 y DAZN F1 son lo mismo, con los mismos horarios, mismo contenido, señal, mismos periodistas y mismo precio, con matices. DAZN vale 10 euros al mes (99,9 euros al año) y te da acceso a MotoGP, F1, varios campeonatos de fútbol, de baloncesto y muchos otros deportes. Para ver la F1 en Movistar tienes que tener contratado previamente el Movistar Fusión (telefonía fija, móvil e Internet con Movistar, además del paquete base de Movistar +), y además pagar 10 euros al mes por el paquete motor (Fórmula 1 y MotoGP), por lo que la suma se va por encima de los 110 euros en Movistar.

En Latinoamérica, la Fórmula 1 2022 se transmitirá en México por FOX Sports tras la alternancia de en 2021 entre Star+ y FOX Sports.