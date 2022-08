Tsunoda pone nota a su primera mitad de temporada en la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

Reflexionando sobre su progreso en 2022, Yuki Tsunoda se puso nota a sí mismo, subiendo del cinco o seis que dijo a estas alturas de la temporada el pasado curso en su primer año en la Fórmula 1, reconociendo un aumento de confianza a raíz de su mayor experiencia.

"Creo que he sido capaz de utilizar la experiencia adquirida el año pasado", dijo. "Creo que ahora sé lo que tengo que hacer, cómo debo enfocar cada fin de semana de carrera, es definitivamente una ventaja en comparación con el año pasado".

"Al mismo tiempo, el año pasado lo experimenté prácticamente todo, incluso lo peor, pero fui capaz de remontar. Así que sí, en la mayoría de las situaciones, he sido capaz de mantener la calma, no como el año pasado. Esa es la principal diferencia".

"Cada fin de semana sé lo que tengo que hacer. Ese es el principal objetivo. El año pasado no sabía realmente lo que tenía que hacer, solo pensaba que tenía que rendir bien. ¿Pero cómo? Rendir bien en la FP1 o en todas las sesiones, porque son diferentes. No pensaba en esas cosas".

El director técnico de AlphaTauri, Jody Egginton, reconoció estar de acuerdo con la valoración del propio piloto japonés, destacando la gran diferencia que ha supuesto un año de experiencia en cuanto al trabajo de Tsunoda con el personal del equipo.

"Se está desarrollando y tiene una buena relación con sus ingenieros", dijo Egginton. "Me siento a hablar con él y ahora tiene una opinión clara de lo que quiere en el coche. Eso es bueno, porque significa que está empezando a encajar y tiene una opinión al respecto".

En cuanto a los puntos conseguidos, Tsunoda está algo lejos de los 18 que tenía a estas alturas de la temporada pasada. Este año solo ha cosechado 11, pero se muestra filosófico al respecto después de ver los varios contratiempos de fiabilidad que ha sufrido.

El piloto principal, Pierre Gasly, ha perdido todavía más puntos en comparación con 2021, ya que solo ha conseguido sumar 16, frente a los 50 con los que llegó al parón de verano el año pasado.

"Estoy bastante contento con lo que he hecho, simplemente he conseguido sacar el máximo rendimiento al coche", dijo el japonés.

"He tenido muchos problemas de fiabilidad. En Arabia Saudí, por ejemplo, no piloté en la FP3, ni la clasificación, ni la carrera. En Bahréin me perdí la FP3. Pierre también se perdió la FP3 en Barcelona. Además, estuve corriendo sexto y séptimo en Azerbaiyán hasta que llegó la avería".

Esta última parecía estar destinada a ser su mejor actuación de la temporada. Tras terminar octavo en la clasificación, se encontraba sexto cuando se vio obligado a entrar en boxes por daños graves en el DRS de su alerón trasero.

"Han pasado muchas cosas, pero en general, sigo estando contento con lo que he hecho".

"Creo que entre Pierre y yo no hay mucha diferencia en términos de puntos. Teniendo en cuenta lo que perdí en Arabia y Azerbaiyán, debería estar muy parejo. Así que sí, estoy contento", concluyó el piloto japonés de AlphaTauri.