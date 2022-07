Tost no garantiza la continuidad de Tsunoda en AlphaTauri en 2023

Cargar el reproductor de audio

Pierre Gasly ya ha sido confirmado oficialmente por el equipo para la próxima temporada, pero el asiento de Yuki Tsunoda todavía no está asegurado.

El piloto francés ha conseguido mejores resultados hasta la fecha, pero los dos han estado mucho más cerca que la temporada pasada. Gasly ha sido capaz de sumar 16 puntos en este 2022, mientras que el japonés ha podido anotar 11, solo cinco menos.

Red Bull tiene en su academia varios jóvenes pilotos que están mostrando su velocidad y su talento en la Fórmula 2 esta temporada, pero ninguno de ellos parece ser, al menos por ahora, una amenaza clara y evidente para el asiento de Tsunoda.

"Si sigue como lo ha hecho durante esta temporada, quitando los accidentes, creo que tiene una muchas oportunidades de quedarse con nosotros", dijo Tost durante el Gran Premio de Austria.

"Depende de él. Si muestra un buen rendimiento, se quedará, si no muestra un buen rendimiento, está fuera. Es muy fácil".

El director de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, se refirió recientemente a Tsunoda como el "niño problemático" de la estructura, haciendo especial referencia a sus modales.

Sin embargo, Tost explicó que prefiere un piloto con un carácter fuerte.

"Me gustan los niños problemáticos porque son los que de verdad pueden hacer algo en esta categoría", dijo Tost. "No me gustan los que son unos santos".

"Yuki comete un error; lo sabe y trabaja en ello. Todavía está desarrollándose. Es rápido. También fue rápido este fin de semana aquí. Pero él lo hace todo a su manera y eso lleva un poco de tiempo".

Tras el accidente de Silverstone en el que se vieron involucrados los dos pilotos de AlphaTauri, Franz Tost explicó que se enfadó mucho con el joven piloto japonés.

"Por supuesto, fue una pesadilla para el equipo. Porque los pilotos estaban en las posiciónes siete y ocho. Y sabíamos que Silverstone era un circuito complicado para nosotros, y por lo tanto estábamos en muy buenas posiciones".

"Y entonces Yuki se impacientó demasiado, intentó frenar más que Pierre, perdió la parte trasera de su coche y chocó contra él".

"Inmediatamente después de la carrera llamé a Yuki para que viniese a mi despacho y le dije que esto no se puede hacer y que tiene que ser más disciplinado y paciente".

"Este no ha sido el primer accidente entre compañeros de equipo y no será el último, esperemos que sí con nosotros, pero esto lo hemos visto muchas veces en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, esto debe evitarse sea como sea".

