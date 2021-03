¿Qué son los tokens de la F1 que los equipos pueden usar?

Ante la crisis de coronavirus, la Fórmula 1 decidió mantener en 2021 la base de los coches de 2020, aunque se permiten ciertos cambios para mejorar y cada equipo puede usar dos tokens (fichas) de desarrollo para este curso.

Entonces... ¿cambiar un aletín del alerón delantero cuesta uno o dos tokens? No, no cuesta ninguno. Ni siquiera cambiar el alerón delantero. Hay que aclarar que el desarrollo de la carrocería es libre, la aerodinámica no está limitada.

Los tokens se pueden utilizar para cambiar principalmente piezas mecánicas de los coches o equipamiento de los equipos.

Advertimos de que es un asunto complejo, recogido por nada menos que cinco páginas completas del reglamento técnico de la F1 2021, en el Apéndice 4 (clasificación de los componentes, estado de homologación y perímetro).

¿En qué piezas, partes del coche de F1 o elementos se pueden gastar tokens de desarrollo?

Enumeramos las partes del coche que aparecen en la lista de cosas que se pueden cambiar pero que cuestan tokens (fichas) de desarrollo:

Elementos de la célula de supervivencia y estructuras de seguridad. Componentes aerodinámicos (solo el montaje de las planchas de madera bajo el suelo del coche (el anclaje) y el DRS). Transmisión. Suspensión y dirección Frenos Sistema de combustible Sistema hidráulico Sistemas de motor Sistemas de aceite y refrigerante Hardware de sistemas eléctricos Equipamiento de seguridad Otros componentes Equipamiento para la pista

¿Cuántos tokens de desarrollo vale cambiar cada pieza del coche?

Con la lista previamente mencionada, vemos caso a caso qué cosas se pueden modificar y cuántos tokens valen, recordando siempre que solo se pueden gastar dos por equipo.

1. Célula de supervivencia y estructura de seguridad

Célula de supervivencia, parte delantera: 2 tokens

Célula de supervivencia, parte trasera: 2 tokens

Estructura antivuelco principal: 2 tokens

Estructura delantera del suelo: 1 token (pero se pueden hacer modificaciones para

cambiar la distancia entre ejes sin gastar tokens)

cambiar la distancia entre ejes sin gastar tokens) Estructura delantera de impacto: 2 tokens (pero se pueden hacer cambios en carenados que no se consideren que afecten al impacto)

Estructura trasera de impacto: 2 tokens

Cualquier componente dentro de la célula de supervivencia a menos que esté especificado de otra manera: 1 token cada componente (se permiten 'gratis' ajustes para la comodidad del piloto)

Pedales: 1 token (se permiten 'gratis' ajustes para la comodidad del piloto)

2. Componentes aerodinámicos

La mayoría de las piezas que aparecen en la lista de la FIA no conllevan gasto de tokens, pero hay dos que sí supondría un token cada una

El montaje de las planchas que hay bajo el coche (aunque se pueden hacer modificaciones para cambiar la distancia entre ejes y se pueden homologar hasta dos conceptos)

El ajustador del alerón trasero DRS (aunque se puede homologar 'gratis' dos niveles de carga aerodinámica).

3. Transmisión

Portador de caja de cambios y cinta de la caja de cambios: 2 tokens cada una

Embrague: 1 token

Sistema de accionamiento del embrague: 1 token

Eje del embrague: 1 token

Sensor de par del eje del embrague: 1 token

Componentes de la línea motriz (ejes, cojinetes, engranajes excepto los pares de relaciones): 2 tokens (pero se puede, sin gastar cambios, girar el diferencial alrededor del eje transversal)

Componentes de cambio de marchas (activadores, horquillas, sensores, etc.): 2 tokens

Componentes auxiliares (sistema de aceite, marcha atrás, etc.): 1 token

4. Suspensión y dirección

Suspensión delantera interior: 2 tokens (se pueden cambiar las partes internas del amortiguador y otras opciones)

Ejes delanteros, cojinetes, tuercas y sistema de retención: 1 token

Suspensión interior trasera: 2 tokens

Ejes traseros, cojinetes, tuercas y sistema de retención: 1 token cada uno

Llantas de las ruedas: 2 tokens

Sensor de presión de neumáticos: 1 token

5. Frenos

Disco de freno, campana de disco y conjunto de pastillas: 1 token (se pueden homologar tres opciones y se permiten cambios de suministrador)

Pinzas de freno: 1 token cada una

Sistema de control de freno trasero (BBW): 1 token cada uno

Cilindro maestro del freno: 1 token

6. Sistema de combustible

Colector: 1 token

Bomba de cebado, amortiguador, tubo: 1 token

Bolsa de combustible: 1 token

Otros componentes del sistema de combustible no listados: 1 token

7. Sistema hidráulico

Bomba hidráulica y acumulador: 1 token

Colector hidráulico, sensores y válvulas de control: 1 token

8. Sistemas de motor

Tanque de aceite auxiliar: 1 token

9. Sistemas de aceite y refrigerante

Todos los enfriadores de agua-aceite o agua-agua: 2 tokens (se acepta la eliminación completa, y se permiten pequeñas diferencias de tamaño debido a la compatibilidad de rechazo de calor de la unida de potencia)

Accesorios y sensores de la unidad de potencia

Ningún cambio de este apartado requiere gastar tokens, son libres.

10. Hardware de sistemas eléctricos

Telares eléctricos: 2 tokens (se permiten cambios incidentales afectados por otros componentes)

Radio del piloto: 2 tokens

Componentes de registro adicionales (unidades de registro, nodos de sensores): 1 token cada uno

Componentes eléctricos y electrónicos: 1 token cada uno

11. Equipamiento de seguridad

Extintores: 1 token

12. Otros componentes

Sistema para beber agua dentro del coche: 1 token

13. Equipamiento para la pista

Material de parada en boxes (pistolas, gato, pórtico y electrónica): 1 token (pero se permiten ajustes por razones de configuración)

Así pues, cuando Ferrari admitió que utilizaría sus tokens para rehacer su parte trasera, no quiere decir que cambiaran el alerón trasero, o el chasis en esa zona. Significa que tuvieron que cambiar los componentes internos lo que, inevitablemente, también afecta a la aerodinámica.

Lo explicó con un buen ejemplo Simone Resta, jefe de chasis de Ferrari: "La aerodinámica, aunque su desarrollo sea libre, sigue limitada en su forma por la estructura que está debajo. Hay que considerar la aerodinámica como un vestido: se pone sobre un cuerpo, así que en cierto sentido las dimensiones del cuerpo afectan a la forma final y a cómo queda el vestido".

Alfa Romeo reveló que gastó sus dos tokens en el morro, pero no en componentes aerodinámicos, sino en la caja del morro y la caja de protección. Aunque, nuevamente, admiten la razón de esos cambios: "Lo decidimos así principalmente por motivos aerodinámicos", explicó el director técnico de Alfa Romeo, Jan Monchaux. “Eso nos llevó a trabajar de manera intensa en la suspensión delantera, el alerón delantero y los tambores de los frenos delanteros".

En resumen, los componentes del coche que requieren gastar tokens son mecánicos, pero todos, de un modo u otro, afectan a la aerodinámica, y obligan a su vez a hacer otros ajustes (libres) en la aerodinámica.

