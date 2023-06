Stroll pide ser 'caballero' por su inversión en Aston Martin F1

La Fórmula 1 representa la élite del automovilismo, por lo que pertenecer a la parrilla es un club demasiado exclusivo en el que tan solo pueden entrar una decena de escuderías. Unos que lo hicieron fue Force India, que corrieron tanto peligro que Lawrence Stroll salió a su rescate allá por el 2018 junto con un grupo de inversores entre los que estaban Andre Desmarais, Jonathan Dudman, John Idol, John McCaw Jr, Michael de Picciotto y Silas Chou.

¿Cómo fue el rescato de Force India en 2018?: Un consorcio respaldado por Stroll salva a Force India

Gracias a la acción del consorcio respaldado por el empresario canadiense, lograron pagar la deuda que dejó el conjunto de Vijay Mallya y Orange India Holdings Sarl y salvar los 405 puestos de trabajo, aunque se vieron obligados a cambiar de nombre. Todo desembocó en una reconversión a Racing Point, que con el paso de los años y los millones de Stroll, pasó a ser el Aston Martin que conocemos hoy en día.

Por ese motivo, el millonario de Canadá pidió convertirse en 'caballero', y en declaraciones a AutoCar se reafirmó: "Debería ser nombrado caballero por lo que he hecho. He salvado miles de puestos de trabajo y he construido una nueva fábrica de Fórmula 1 con cientos de millones de inversión, ha sido una inversión increíble".

El canadiense ha gastado mucho dinero en la escudería para hacer que los de Silverstone sean competitivos y peleen por victorias, además de invertir en la trayectoria de su hijo Lance para que llegase preparado y dar el salto a la Fórmula 1. Eso es lo que hace sentir orgulloso a Lawrence Stroll, quien califica sus actos como "un gran testimonio" de su fe en Aston Martin.

"Es un gran testimonio de mi fe en la empresa. Uno no invierte tanto dinero en un negocio en el que no cree en su futuro", dijo el empresario. "Siempre he ganado en mis otros negocios y he conseguido darle la vuelta a las cosas en Aston Martin porque nadie de la dirección de la empresa se ha quedado".

