¿Por qué el Rally Dakar se dejó de correr en África?

El Rally Dakar se creó como una carrera que desafiaba a los pilotos y vehículos, en donde el objetivo era llegar a la capital de Senegal, que daba nombre a la competición. Así fue desde su primera edición en 1979 hasta el final del año 2007, cuando se tuvo que cancelar la prueba del 2008 debido a una amenaza terrorista en Mauritania.

Durante el 24 de diciembre de 2007, cuatro turistas franceses murieron asesinados por un ataque ligado al grupo de Al Qaeda, con lo que los organizadores, junto con el gobierno de Francia, tras la recomendación del ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, decidieron suspender aquella edición que estaba previsto que comenzase el 5 de enero de 2008.

Más historias sobre el Rally Dakar: Dakar La historia del primer Rally Dakar en 1979

La ASO lanzó un comunicado para oficializar que ese Rally Dakar no se celebraría: "El asesinato de cuatro turistas franceses durante le pasado 24 de diciembre, acto relacionado con un grupo de Al Qaeda, en el Magreb Islámico, y, sobre todo, las amenazas lanzadas contra la carrera por grupos terroristas, ASO no puede pensar en otra decisión razonable que no sea la anulación de la prueba deportiva. La responsabilidad primordial de ASO es la de garantizar la seguridad de todos, la de las poblaciones de los países recorridos, la de los participantes amateurs y profesionales, tanto franceses como extranjeros, la del personal de asistencia técnica, la de los periodistas, la de los asociados y la de los colaboradores del rally. ASO. reafirma así que la seguridad no es, no ha sido y nunca será un tema de debate al interior del Rally Dakar".

De esa forma, el 4 de enero de 2008, a solo un día de que comenzasen a competir los pilotos desde la línea de salida en Lisboa, llegó la noticia que todos parecían esperar por cómo respondía el gobierno francés a los ataques terroristas, en medio de una situación de alta tensión. En esa edición estaba previsto que se completaran 5.736 kilómetros de tramos cronometrados, que sumando los enlaces, la cifra llegaba a los 9.273 kilómetros totales, con una ruta que discurría por Portugal, España, Marruecos, Mauritania y Senegal, con 8 de las 15 especiales en territorio mauritano.

A partir de ahí, todos intentaron buscar una solución para que en 2009 volviera el Rally Dakar, como en el mismo comunicado en el que se confirmaba la cancelación de la edición de 2008: "El Rally Dakar es un símbolo, y nada puede destruir los símbolos. La anulación del 2008 no pone en duda el futuro del Rally Dakar. Proponer para el 2009 una nueva aventura a todos los apasionados del rally-raid es un desafío que ASO sabrá superar en los meses que vienen, fiel a su compromiso y su pasión por el deporte".

Y tras largos días de debates para buscar la mejor solución, el director de la carrera por aquel entonces, Étienne Lavigne, anunció el 12 de febrero de 2008 que el siguiente año visitarían Sudamérica por primera vez, en lo que fue la despedida de sus raíces de África y una nueva página en la historia de la prueba más dura del mundo. Así pues, el 3 de enero de 2009, todos los pilotos estaban preparados en la línea de salida en Buenos Aires para una cita que les llevó por Argentina y Chile en 15 etapas para recorrer 9.574 kilómetros lejos de donde nació el espíritu dakariano para no regresar e incluso visitar otro continente más en 2020, con la disputa de forma íntegra en Arabia Saudí.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!