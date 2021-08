Sainz:, 4º en Hungría: "Era un podio seguro"

El español salía 15º en Hungaroring después de un tremendo accidente en la Q2, perdiendo la oportunidad de estar arriba junto a su compañero, Charles Leclerc, que partía séptimo.

Sainz se puso quinto tras una espectacular salida y el accidente de Bottas, que quedaba fuera junto a Norris y Pérez, provocando serios daños también al monoplaza de Verstappen. Stroll y Leclerc, en otro frente, también sufrían un abandono y aparecía la bandera roja.

Mientras Hamilton hacía la nueva salida solo, en una imagen histórica, el español se encontraba cambiando los neumáticos de mojado por los de seco junto al resto de la parrilla. Justo en el caos del pitlane, Sainz cayó hasta la séptima plaza.

"Sí, no sé muy bien qué ha pasado. Después de la salida tan buena, he perdido la posición con Tsunoda y Latifi parando a poner el slick. Ha sido lo que ha condicionado toda la carrera. He tenido que hacer todo el primer stint detrás suyo [del Williams]. Luego hemos hecho bien en hacerles el overcut, ahí hemos demostrado que teníamos ritmo para intentar luchar por la victoria", declaró el español a los micrófonos de Dazn F1.

Sainz comentó a Ferrari que prefería no parar en la vuelta 24, colocándose tercero con el pitstop de Latifi, a poco más de 16 segundos del líder (Ocon), por detrás de Vettel y justo por delante de Alonso.

"Tenia claro que haciendo el undercut a Tsunoda no se lo haría a Latifi y me iba a quedar todo el segundo stint detrás de él, por lo tanto ha habido una buena comunicación, he hecho lo correcto al final y hemos podido tirar hacia delante".

Tras su parada, el madrileño cayó por detrás de Vettel y junto a Hamilton, que venía de adelantar a Tsunoda y remontar en las primeras 30 vueltas desde la última posición (debido a su error de estrategia de neumáticos en la segunda salida). Ambos con gomas duras, con el objetivo de aguantar hasta el final de carrera.

Sainz recortaba aproximadamente medio segundo por vuelta a la cabeza de carrera, con Hamilton a menos de un segundo. El británico entró a colocar neumáticos medios a falta de 22 vueltas para el final, cayendo por detrás de Fernando Alonso, que lucharía con Sainz poco después por el podio.

"Hamilton venia como un avión, me ha hecho empujar mucho al principio del stint con el neumático duro, he tenido que hacer 15 vueltas a tope, no he podido salvar el neumático y nos ha hecho muy vulnerables al final, cuando estábamos nosotros sin gomas y él con un neumático muy fresco".

El asturiano usó DRS para seguir al Ferrari, ambos a apenas 7 segundos del líder, pero entonces se unió de nuevo el heptacampeón a la batalla.

La titánica lucha entre Alonso y Hamilton durante 10 vueltas dio algo de aire al piloto de Ferrari hasta que el inglés consiguió adelantar, finalmente, al de Oviedo.

"Iba sin gasolina. Tenía que ir guardando mucha gasolina y lo mal que iba de ruedas... Sabia que si Fernando no le aguantaba [a Hamilton], para mí iba a ser más complicado todavía".

Ya con el Alpine por detrás, Hamilton se lanzó sobre el SF21 de Sainz en la recta principal con un Ricciardo de doblado, adelantándole para conseguir la tercera plaza.

"No sé qué ha pasado ahí con el McLaren, en la última curva cuando me ha pasado Hamilton, podría haberse apartado antes. No sé si estaban jugando ahí con el campeonato de constructores o no pero... Se podía haber acabado en el podio seguro, pero al final saliendo 15º tenemos que estar contentos".

"Lo he intentado todo y... Nos hubiese pasado al final, pero seguro que el McLaren no ha ayudado".

La carrera terminó poco después, con la victoria de Ocon, y con Vettel y Hamilton cerrando el podio, mientras Sainz lanzaba un alarido de rabia por radio al quedarse fuera del top 3, si bien mantuvo la cuarta posición frente al empuje de Alonso en las últimas dos vueltas.

"Bueno, con ganas de la segunda mitad de año. Si una cosa se ha demostrado es que hay ritmo con el coche, ayer en qualy y hoy en carrera. Creo que la velocidad con Ferrari está ahí. Pero creo que este fin de semana se ha visto un poco lo que ha sido esta primera mitad, que pasan cosas en la carrera o en la clasificación que no nos permiten hacer un fin de semana completo y poner todo junto, y eso es donde en la segunda mitad vamos a mejorar", terminó por comentar el madrileño respecto a las sensaciones finales del gran premio y sus objetivos para después de vacaciones.