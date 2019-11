Sainz, a por el más difícil todavía en un circuito que le "debe" una

Ciudad de México.- Sainz lidera la zona media de la parrilla, sumando más puntos que cualquiera de sus rivales directos, y es el 'mejor del resto' en el campeonato.

De hecho, el madrileño ocupa la sexta plaza por delante de Pierre Gasly, que disputó 12 carreras con Red Bull, y de Alex Albon, que lleva seis grandes premios con el tercer mejor equipo. Sainz sabe que no será fácil mantener ese lugar sobre todo con el tailandés-británico, que no ha bajado del sexto lugar desde que se estrenó con su actual escudería.

Sin embargo, es positivo y advierte de que tiene poco o nada que perder (saca casi 40 puntos al siguiente piloto fuera de los tres grandes). "Es algo extremadamente difícil batir a un Red Bull o proteger esos puntos que tenemos de ventaja", contestó a Motorsport.com. "Siendo sinceros, es algo muy complicado, pero lo voy a intentar. No tengo mucho que perder, porque el margen que tengo con el resto de mitad de parrilla es grande, así que va a haber que intentarlo".

El recuerdo que Sainz tiene del GP de México no es el mejor. En la edición 2018, un problema en su Renault le dejó tirado cuando estaba solo detrás de los Red Bull, Ferrari y Mercedes tras una gran salida.

De hecho, Alonso (sumando un punto en 2017) es el único español que ha acabado en el top 10 en el Autódromo Hermanos de México, pero Sainz espera que este año la suerte le sonría: "Quiero creer que México me debe una del año pasado, que iba sexto toda la carrera, controlándola para ser 'el mejor del resto' y se me rompió el motor en el último sector por un tema electrónico. Creo que México me debe un sexto puesto, a ver si me lo da este año".

Quedan cuatro grandes premios y Carlos Sainz, sin ganas de que termine un año que está siendo muy positivo, va a por todas: "Quiero que se acabe bien. Tengo ganas de correr estas cuatro carreras y seguir en esta línea, no ganas de que acabe. Sé que quedan cuatro, y esas cuatro quiero que acaben de la mejor manera posible".