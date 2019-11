Ciudad de México.- La semana posterior al Gran Premio de Japón, Lewis Hamilton publicó diversos mensajes en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a sus ideas para salvar el mundo de la contaminación, así como llamando a sus seguidores a volverse veganos.

Esas publicaciones generaron un alto número de respuestas, tanto positivas como negativas, y entre ellas destacó la del actual bicampeón de la Fórmula E, el francés Jean-Eric Vergne, que dijo que el piloto de Mercedes podría cambiar a la categoría eléctrica para demostrar su apoyo al mundo.

“Sería un paso lógico para él entrar en Fórmula E, para hacer mucho más que ser un simple piloto. Mucho más que ser el mejor piloto de todos los tiempos, sino cambiar la mentalidad de las personas, inspirar a las generaciones más jóvenes, porque necesitan crecer con las cosas que podemos enseñarles, exactamente cómo hizo Lewis", indicó en aquel momento el francés.

Ante esa sugerencia, el pentacampeón del mundo señaló que no tiene interés en ello, y añadió que seguirá usando las redes sociales para intentar crear un cambio en los consumos de las personas, a pesar de las críticas que algunos le hicieron al considerar que él mismo genera una alta huella de carbono al conducir un monoplaza de Fórmula 1 y viajar en multitud de aviones por el mundo.

E incluso con sus barcos, motos y aviones...

“No tengo ningún interés en hacer la Fórmula E. No es algo que planee hacer más allá de la F1”, dijo en conferencia de prensa antes del Gran Premio de México.

“La gente tiene opiniones sobre cómo uso las redes sociales, pero la cuenta es mía. Todos tenemos voz, depende de la forma y de cómo quieres usarla".

“No es fácil porque viajamos por todo el mundo y corremos con coches de Fórmula 1. ¡Nuestra huella de carbono es sin duda más alta que la del propietario medio que vive en la misma ciudad! Pero eso no significa que deba tener miedo de hablar en favor de un cambio positivo".

“Siempre estoy mirando cosas que puedo mejorar en el efecto que estoy teniendo en el mundo. Es algo de lo que te vas dando cuenta con el tiempo. No es una solución rápida, se necesita tiempo para entender las implicaciones. Sólo se trata de educación. Sólo estoy tratando de resaltar áreas. Si la gente decide investigar, depende de ellos. Yo sentiría que no estoy haciendo nada positivo si no lo mencionara”.

Respecto a qué situación desencadenó sus comentarios en Instagram respondió: “Sinceramente estaba viendo un documental, y es triste ver las cosas de las que no somos conscientes. Eso me inspiró a querer hacer más, y me acerqué a aquellos que quizás no saben algunas de las cosas que están sucediendo”, finalizó.

